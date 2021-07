Al Bano contro la fake news della sua malattia: lapidario

Lapidario e decisamente molto arrabbiato Al Bano ha approfittato del suo account Instagram per scagliarsi contro le fake news, sia quelle più generiche che quelle che lo riguardano personalmente. Il cantante icona della musica italiana, famoso in tutto il mondo, interprete di brani di successo non ha potuto evitare di commentare chi in queste ore ha diffuso la notizia di un suo malessere con tanto di ricovero. Una fake davvero di cattivo gusto che il cantante ha voluto smentire personalmente accentuando a suo modo il fenomeno della diffusione delle notizie false ma soprattutto allarmanti.

Al Bano senza freni su Instagram: “Sono da ricoverare …”

L’artista di Cellino San Marco ha dichiarato quanto questi haters possano stare male ma soprattutto quanto siano poco rispettosi, queste notizie creano preoccupazione a chi le riceve soprattutto se non ha contatti con la persona coinvolta: “Secondo me stanno male di cervello quelli che lanciano certe idee, ma sono da ricoverare! St****i!!!“Al Bano sta bene e non è mai stato ricoverato, almeno negli ultimi tempi, ed è indignato per la diffusione di tante falsità. Anche Alessi direttore di Novella 2000 si è affrettato a smentire la news e ha condiviso un suo post sui social dove conferma le buone condizioni del cantante: “È una notizia falsa, fake news come si dice ora“.

Alessi ha poi precisato che un buon giornalista dovrebbe almeno verificare le fonti visto che ad essere coinvolti in queste false notizie è soprattutto per i famigliari che potrebbero non avere contatti immediati con la persona interessata drammatico: “Prima di pubblicare notizie di questo genere occorre fare un buon lavoro da giornalista“. Inoltre Al Bano in passato non è stato bene di conseguenza evitare di mettere in giro falsità che riguardano la salute è prima di tutto una questione di rispetto.

Al Bano sta bene ed è in perfetta salute

Al Bano sta bene, nessuna ischemia ne tanto meno ricovero, il cantante è in perfetta condizioni di salute e la notizia diffusa è sicuramente di cattivo gusto. Ricordiamo che il cantante è impegnato su più fronti ma non è stato riconfermato insieme alla figlia Yasmine come giurato nella nuova edizione di The Voice Senior. I due Carrisi sono stati sostituiti da Orietta Berti che attualmente si sta godendo il successo della sua hit estiva Mille realizzata insieme a Fedez e Achille Lauro, hit che sta ottenendo premi e riconoscimenti da ogni dove.

Dopo aver rassicurato sulla sua salute Al Bano ha fatto notare quanto malessere c’è in rete da parte di persone che non manifestano un sano equilibrio mentale e che andrebbero escluse dai social dove creano disagi e offese. Il cantante non ha esitata a definirli malati di mente.