Cristina Mazzavillani: chi è e cosa fa la moglie del maestro Riccardo Muti

Chiunque sia appassionato di musica (ma anche chi non lo è) ha sentito parlare almeno una volta nella vita del grande Riccardo Muti. Poco si sa della sua vita privata, per questo voglio svelarvi alcune curiosità su Cristina Mazzavillani: compagna di vita del maestro da oltre cinquant’anni.

Nonostante la grandissima popolarità del maestro, Riccardo Muti è sempre riuscito a tenere per sé la sua vita privata. Oggi, tuttavia, sono qui per parlarvi di una donna che ha deciso di dedicare tutta la sua vita alla musica e alla famiglia. Chi è Cristina Mazzavillani, moglie di Riccardo Muti? Che lavoro fa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cinquant’anni di vita insieme al maestro

Se di Riccardo Muti si sa poco, della sua compagna si conosce ancora meno. Sappiamo, però, che Cristina Mazzavillani è nata il 16 aprile a Ravenna, e anche lei ha intrapreso un percorso lavorativo all’insegna della musica. Cristina, presso il Conservatorio di Milano, ha conseguito il diploma in pianoforte e canto artistico. Successivamente, nell’anno 1967, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nell’Osteria di Marechiaro di Paisiello, occasione in cui ha avuto l’opportunità di incontrare Riccardo, un giovane ragazzo appassionato di musica.

Due anni più tardi, Cristina e Riccardo decidono di sposarsi. Dal loro amore nascono tre bambini: Domenico, Francesco e Chiara. Per amore della famiglia e dei figli, Cristina Mazzavillani decide di mettere da parte la sua carriera nel mondo della musica, senza però rinunciare a organizzare eventi culturali.

Una vita all’insegna della musica e della cultura

Nonostante i suoi impegni da mamma e moglie, Cristina è riuscita in un grande intento: continuare a occuparsi del Festival di Ravenna, sua città natale. Dal 1989 al 2019 (anno in cui ha deciso di lasciare l’incarico), Cristina si è sempre occupata interamente dell’organizzazione del Festival. Grazie al suo impegno costante e alla sua professionalità, nel corso della sua vita la signora Muti ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali anche il Jerusalem Foundation Award e l’onorificenza di Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica.

Unitamente ai suoi impegni, Cristina ha anche avuto il compito di supportare la grande carriera artistica del marito. La vita di Riccardo Muti è stata dettata da grandi successi e responsabilità. Tra i suoi incarichi più importanti, ricordiamo quello del Teatro alla Scala di Milano, dove dal 1986 al 2005 ha ricoperto il ruolo di direttore musicale. Il maestro vanta successi a livello internazionale: dal 2010 è il direttore della Chicago Symphony Orchestra, ruolo che ricoprirà fino al 2022.

Sicuramente non deve essere stato facile per Cristina stare al fianco di un marito così in auge per tutti questi anni, ma si sa, dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna.