“Una vita”, tutte le anticipazioni delle puntate in onda dall’1 al 7 agosto: il mistero si infittisce

Gli appassionati del genere sono sicuramente stati rapiti dagli intrighi della soap opera Una vita, la quale racconta le vicende di alcune famiglie spagnole e di un gruppo di domestiche. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse la prima settimana di agosto.

La telenovela, in onda in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale5, è ambientata agli inizi del XX secolo in una città non specificata. Tuttavia, si suppone che il famoso quartiere di Acacias, luogo nel quale si svolgono tutti gli avvenimenti della serie, si trovi a Madrid.

Chi ha ucciso Marcia?

In seguito all’omicidio di Marcia, Mendez confida a Felipe un dettaglio molto importante delle indagini: il nome di Genoveva rientra tra quelli dei sospettati. Felipe, incredulo e allo stesso tempo furibondo, decide di mettere alle strette la moglie per farle confessare dove si trovasse il giorno dell’omicidio. Dopo che Laura, domestica dell’avvocato, rivela di aver visto Genoveva e Santiago insieme il giorno prima dell’accaduto, la sospettata decide di affidarsi all’avvocato Velasco.

Intanto, anche Cesareo inizia a gettare sospetti sul possibile coinvolgimento di Genoveva, rivelando a Mendez di aver visto una donna molto somigliante alla moglie di Felipe aggirarsi nei dintorni del luogo del delitto. Nonostante le voci che girano su di lei, quando Mendez arriva a chiedere spiegazioni, Genoveva continua a proclamarsi innocente.

Con l’avanzare delle indagini, Mendez decide di eliminare Santiago dalla lista dei possibili omicidi. Intanto, distrutto dai dubbi, Felipe chiede a Laura di aiutarlo a scoprire se la moglie sia davvero coinvolta nell’omicidio. Dopo aver parlato con alcuni abitanti del quartiere e aver raccolto altre prove, Mendez distoglie l’attenzione da Genoveva e arresta il guardiano Cesareo accusandolo, appunto dell’omicidio di Marcia.

Le indiscrezioni che stavate aspettando

Il battesimo di Moncho è alle porte, ma non sapendo a chi affidare il ruolo di madrina tra Carmen e Fabiana, Lolita prende in considerazione l’idea di rimandare la cerimonia. Camino, invece, decide di accettare il fidanzamento con Ildefonso, ma una volta appresa la notizia, Emilio cerca di comprendere la decisione della ragazza di accettare di stare con un uomo di cui non è innamorata.

A questo punto, Felicia decide di annunciare ai vicini il fidanzamento di Camino e Ildefonso, e dichiara anche che le nozze verranno celebrate insieme a quelle di Cinta ed Emilio. Camino non sembra essere molto entusiasta del matrimonio, a tal punto che, al contrario di Cinta, decide di rimanere indifferenze e in disparte durante tutti i preparativi per le nozze.

Ildefonso invita i Pasamar a teatro, ma nel momento in cui Felicia ed Emilio si accingono a uscire dal ristorante, un vecchio amico della donna, Marcos, arriva inaspettatamente nel locale. Dopo una piacevole chiacchierata, Marcos comunica a Felicia la sua intenzione: restare ad Acacias. Contro ogni aspettativa, la reazione della donna inizia a far trasparire un certo disagio.