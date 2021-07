Federica Pellegrini spunta la foto del passato, com’era e com’è: la trasformazione

Campionessa indiscussa Federica Pellegrini ha lasciato il suo segno all’Olimpiadi di Tokyo, la nuotatrice ha conquistato il traguardo di ben 5 finali e anche se è arrivata solo settima è entrata nella storia dello sport distinguendosi per meriti e soprattutto mostrando determinazione e un talento inaspettato. Partecipare a questa Olimpiadi non è stato facile per la nuotatrice che ha dovuto affrontare la pausa di un anno causata dal Covid eppure è giunta a Tokyo preparata e pronta a farsi notare: il suo obiettivo era la finale ed è riuscita a realizzarlo grazie anche all’aiuto e sostegno di Matteo Giunta suo allenatore e oggi ufficialmente anche compagno di vita.

Federica Pellegrini: “E’ stato un bel viaggio…”

La Pellegrini ha parlato per la prima volta ai microfoni del Tg1 della sua vita privata confermando il gossip di una sua relazione con Matteo: “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro.” Ha dichiarato la Divina oggi pronta a dedicarsi alla sua vita privata e all’idea di mettere su famiglia. Federica si è sempre impegnata molto per arrivare ai risultati ottenuti, ha dedicato parte della sua vita al nuoto e oggi è soddisfatta della donna che è diventata.

Non ha vinto la finale ma è comunque fiera di se stessa e non poteva chiedere di più dalla sua prestazione sportiva visto che ha realizzato uno dei suoi tempi migliori: “È stato un viaggio incredibile… bellissimo e difficile… sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!!” Determina sin da piccola in queste ore in rete sono spuntate alcuni scatti del passato della campionessa di nuoto: sguardo innocente ma sicura di se anche da bambina Federica ha sempre condiviso la sua vita in acqua e questo l’ha resa una persona felice e soddisfatta.

Leggi anche -> Federica Pellegrini in pigiama e struccata: selfie al naturale

Federica Pellegrini e Matteo Giunta ufficialmente una coppia

Federica Pellegrini ha dedicato il suo ultimo successo proprio a Matteo Giunta, suo allenatore e anche compagno di vita. La nuotatrice ha sempre evitato di commentare il gossip sulla sua vita privata nonostante sia stata più volte paparazzata con Giunta, solo ieri dopo aver realizzato il suo obiettivo ha sentito il bisogno di riconoscere parte dei meriti del suo successo al giovane che l’è sempre stato a fianco incoraggiandola e sostenendola come possibile:

“È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano, sia sportivo”. Ha poi concluso: “È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall’inizio alla fine. Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!”