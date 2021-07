Ballando con le Stelle, Milly Carlucci perde una colonna portante dello show: chi va via

Ballando Con le Stelle, uno degli show più seguiti e apprezzati del piccolo schermo italiano, tornerà nel corso della prossima stagione televisiva ma non sarà presente uno dei protagonisti storici del programma. Scopriamo di chi si tratta.

In onda dal 2005, Ballando con le stelle ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori, diventando uno dei programmi di maggiore successo degli ultimi 15 anni. A contribuire a questi grandi risultati sicuramente il talento e la simpatia di Milly Carlucci ma anche le celebrità che hanno preso parte allo show, i ballerini professionisti e ovviamente la giuria che svolge un ruolo fondamentale non solo nell’esprimere dei pareri ma anche nel creare dibattito.

Ballando con le stelle nuova stagione

Indubbiamente uno dei volti di punta di Ballando con le Stelle è quello di Raimondo Todaro, ballerino professionista che ha conquistato il pubblico da casa. Purtroppo per i fan più accaniti del programma, il ballerino nella mattinata di giovedì 29 luglio ha annunciato che a partire dalla prossima stagione non farà più parte del cast dello show condotto da Milly Carlucci.

Il post di addio di Raimondo Todaro

Nel lungo post pubblicato su Instagram da Todaro, ha voluto ringraziare tutto il team di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci per l’opportunità e per le esperienze vissute nel corso di 16 anni come protagonista del programma. Secondo quanto affermato da Raimondo la scelta di lasciare lo show di Rai 1 è dipesa da lui e dalla sua necessità di andare alla ricerca di nuove avventure e nuovi stimoli. Inoltre il ballerino ha anche augurato un grande in bocca al lupo ai suoi colleghi e amici per l’inizio della nuova stagione.

Il futuro di Raimondo Todaro

Ovviamente il post pubblicato da Raimondo non è passato inosservato tra i fan del programma tanto da superare i 4 mila like in una sola ora e ricevere centinaia di commenti da parte di utenti dispiaciuti per la scelta fatta dal ballerino ma anche curiosi di poterlo rivedere in una nuova veste. Per scoprire quale sarà il futuro di Raimondo Todaro non resta che aspettare novità dal suo profilo Instagram e attendere la nuova stagione televisiva.