Uomini e Donne, nuovo botta e risposta tra Samantha e Alessio: volano parole e stracci

La relazione tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola nata nello studio di Uomini e Donne, come è noto da tempo si è conclusa ma le cose tra i due non sembrano essersi sistemate. Scopriamo cosa è accaduto.

Quello tra Samantha e Alessio è stato un vero e proprio colpo di fulmine, i due si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne dove Curcio era seduta sul trono mentre Ceniccola era entrato per un appuntamento al buio. L’iniziale infatuazione ha portato la neo coppia a uscire dal programma di Maria De Filippi il 10 maggio 2021, nonostante ciò le cose non sono andate come sperato portando i due a mettere un punto alla loro relazione.

Cosa è accaduto tra Alessio e Samantha

Anche se a distanza di molte settimane dovrebbe trattarsi di acqua passata, tra Samantha e Alessio sembra esserci ancora qualcosa da chiarie, a confermarlo i continui botta e risposta sui social network, in particolare su Instagram dove i due sono molto attivi. Proprio negli ultimi giorni si è scatenato un altro battibecco tra Samantha e Alessio. Scopriamo cosa è accaduto.

La risposta di Alessio

Tutto è partito da una storia di Samantha che rivolgendosi ai suoi follower li ha invitati a smettere di segnalarle i contenuti pubblicati da Alessio, che si trovava in vacanza a Formentera, visto che tra i due non c’è più nulla. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver pubblicato la storia ha deciso di rimuoverla ma era ormai troppo tardi, infatti le sue parole erano già arrivate al suo ex che non ha tardato a rispondere. Alessio visto quanto condiviso da Samantha ha pubblicato delle storie senza messi termini affermando: “Sono in vacanza, mi voglio divertire, non mi mandate storie […] io mi faccio gli affari miei, non mi va di spiattellare tutto su Instagram, qualcun altro magari mette storie poi le toglie, parla di rispetto, parla di tante cose…”

La replica di Samantha

Viste le dure parole utilizzate da Ceniccola, Samantha si è trovata costretta a ribattere con altrettante stories: ” […] io a 30 anni soprattutto in questo periodo della mia vita, ho tante altre cose da fare che stare qui su Instagram a spiegare, non ho bisogno di spiattellare la mia vita su Instagram, se sono arrivata a farlo è perché è stato impossibile fare diversamente, quindi quando vorrai spiegare perché siamo dovuti arrivare a tanto, io sarò ben felice di ascoltarti. Detto ciò Alessio è un ragazzo libero […] le nostre strade si sono separate.”

Insomma sembra che tra i due le cose non siano sistemate e ci siano alcuni chiarimenti da fare. Adesso i follower di Alessio e Samantha si chiedono se gli ex concorrenti di Uomini e Donne torneranno in studio per svelare al pubblico i retroscena della rottura.