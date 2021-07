Matrimonio a prima vista, che fine ha fatto Alessandra Raza? Ecco com’è cambiata la sua vita

Ricordate Alessandra Raza, concorrente della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia? Eccola oggi: una nuova vita dopo la trasmissione.

A volte, si sa, in televisione capita di imbattersi in programmi decisamente fuori dall’ordinario, con storie e persone che sembrano appartenere a un mondo completamente diverso, quasi un universo parallelo. Eppure, le loro storie intrigano e appassionano migliaia di telespettatori, che in un modo o in un altro finiscono per immedesimarsi nelle vicende che vedono sul piccolo schermo. È esattamente quello che succede con Matrimonio a prima vista, la versione italiana del format danese Married at First Sight, che viene trasmesso da anni in paesi come l’Australia, gli USA e il Regno Unito.

Matrimonio a prima vista

In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono abbinati tra loro per formare tre coppie che si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio, diventando ufficialmente marito e moglie. Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da una serie esperti (sociologi, psicoterapeuti, sessuologi), e dopo cinque settimane di convivenza, decidono se continuare ad essere sposati oppure divorziare.

Alessandra Raza e Andrea Pagano

Una delle concorrenti che ha conquistato il grande pubblico nel corso della primissima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, è stata Alessandra Raza. Era il lontano 2016, e oggi sono trascorsi ben 5 anni dal suo debutto sul piccolo schermo. La sua storia con Andrea Pagano nel corso della trasmissione, ha fatto sognare migliaia di telespettatori, che ancora oggi ricordano la loro empatia e la loro unione: fattori che li hanno resi i veri protagonisti della prima stagione del reality show.

La fine della loro storia d’amore

La loro storia d’amore sembrava impossibile da distruggere, eppure, le cose non sono andate nel verso giusto. Subito dopo le nozze, infatti, il loro rapporto è andato via via peggiorando e li ha portati verso il divorzio. Così, Alessandra Raza è tornata a vivere a Brescia, e i due non si sono più visti. Un finale che ha lasciato di stucco tutti i fan, che vedevano nel matrimonio tra i due il realizzarsi di una vera e propria favola. I due protagonisti del programma, però, hanno deciso di prendere strade differenti e adesso conducono le loro vite lontani l’uno dall’altra.

LEGGI ANCHE: Matrimonio a prima vista, Sergio e Jessica pazzi d’amore: la coppia decolla

Alessandra Raza oggi: una nuova vita

Ma cosa fa oggi Alessandra Raza? La concorrente della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia sembra aver guadagnato un certo seguito dopo la partecipazione al programma. Oggi, infatti, lavora come make-up artist ed è seguita da più di 10 mila follower su Instagram. Sul suo profilo social, ama condividere i suoi lavori e si propone per lezioni di trucco, consulenze personalizzate e tutorial. Tutto fa pensare che abbia trovato la sua strada e stia costruendo la sua carriera. Sul lato sentimentale, non ci sono dettagli: l’ex concorrente del reality show è decisamente concentrata solo su se stessa e ha imparato a dare più spazio alla crescita della propria persona. Sicuramente, al momento giusto, arriverà anche l’amore!