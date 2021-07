Il Volo ieri e oggi | Come sono cambiati i tre cantanti: com’erano da Antonella Clerici

Il Volo è uno dei gruppi musicali italiani più amati anche all’estero: la loro ascesa al successo è stata veloce e intensa, proprio grazie al talento del trio che lo compone e alle loro voci strepitose. Ma come sono cambiati in questi anni Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble? Scopriamolo

Tre piccoli grandi ragazzi a “Ti lascio una canzone”

Sono apparsi in televisione quando erano poco più dei bambini nel 2009. I tre ragazzi che ancora non sapevano che di lì a poco sarebbero stati acclamati anche da un pubblico internazionale, si presentarono allo show di Ra1 “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici, singolarmente. Per essere precisi, non si conoscevano neanche.

L’idea di unire in un unico gruppo Ignazio Boschetto e Piero Barone, i due tenori, e Gianluca Ginoble, un baritono, fu di Roberto Cenci, autore e regista del programma. Il trio quindi nacque in poco tempo, pronto per decollare e da allora sono passati ben 12 anni. Un lasso di tempo ricco di grande soddisfazioni e successi. Ma come sono cambiati i componenti del “Il Volo” da quel primo giorno in cui si esibirono al programma televisivo di Rai 1?

I cambiamenti del trio de Il Volo

Nel corso degli anni i cantanti de Il Volo sono cambiati molto. Per ovvie ragioni naturali il loro fisico ha subito un cambiamento, ma anche il loro modo di porsi. Al contrario della loro voce che è rimasta spettacolare come sempre. I loro visi paffutelli da bambini hanno dato il posto ad aspetti più maturi adornati dalle barbe e dai baffi curati. Oggi sono tre giovani uomini che hanno un primato d’eccellenza: sono stati i primi infatti a firmare un contratto con la Geffen, la celebre major statunitense.

Si sono guadagnati un posto speciale nel panorama musicale mondale interpretando la musica della tradizione classica italiana, arrangiandola con stili moderni e brani pop. La loro popolarità si riflette nelle incisioni in diverse lingue straniere come quella francese tedesca, spagnola e latina.

La prima apparizione con Antonella Clerici

Poco dopo i primi successi, i cantanti de Il Volo sono tornati come ospiti al 60° Festival di Sanremo e furono presentati proprio dalla loro “madrina” Antonella Clerici, calcando lo stesso palcoscenico in cui hanno vissuto i primi momenti di notorietà. A Sanremo ci sono ritornati nel 2015 con il brando Grande Amore che li ha portati alla vittoria e li ha piazzati al terzo posto all’ Italia all’Eurovision Song Contest 2015.

LEGGI ANCHE ———–>Il Volo, Ignazio Boschetto: chi è la sua fidanzata Ana Paula Guedes

Due anni fa il Volo ha festeggiato i suoi primi 10 anni di successi con un programma su Canale 5 in cui sono stati mandati in onda i racconti e la vita dei tre ragazzi. Dai video dei loro concerti, alla vittoria dei Latin Grammy Awards alla performance con Barbra Streisand.

LEGGI ANCHE ———–>Il Volo ricorda il padre di Ignazio Boschetto, post commovente: “Ci mancherai”

Uno spettacolo emozionante per i fan della band che però hanno notato più di una nota stonata. Molti utenti del web infatti non hanno solo sollevato la curiosità sul perchè i festeggiamenti non siano stati celebrati attraverso un programma della Rai, dove Il Volo ha iniziato di fatto la su carriera, ma è risultata altisonante anche l’assenza di ogni riferimento ad Antonella Clerici. Come l’avrà presa la conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno?”