Marco Liorni, chi è l’ ex moglie? La mamma del suo primogenito

Marco Liorni è uno dei conduttori televisivi più amati del mondo dello spettacolo. Sempre professionale e lontano dal mondo del gossip Liorni con gli anni si è guadagnato la stima e l’affetto dei telespettatori che lo seguono anche su Instagram dove ha all’attivo ben 61,8mila follower. Forse non tutti sanno che l’ideatore di Italia Si, è stato sposato due volte. Sapete chi è stata la sua prima moglie?

I successi di Marco Liorni

Romano, conduttore radiofonico e autore di programmi televisivi: Marco Liorni è un professionista a 360°. Dopo aver completato gli studi umanistici si butta a capofitto nel mondo della radio, debuttando nei programmi di intrattenimento di alcune stazioni locali.

La svolta l’ottiene quando sbarca a RDS e poco tempo dopo in televisione, con la conduzione di Cronaca Nera e Domenica tutto goal. Dopo un pò di anni durante i quali impara i trucchi del mestiere del presentatore televisivo arriva a Verissimo, precisamente nel 1995, quando a condurre il contenitore del sabato pomeriggio c’era Cristina Parodi. Poi è la volta di Rete 4 con Angeli e per 7 anni consecutivi dal 2000 è stato l’inviato de Il Grande Fratello.

Dopo aver condotto programmi di successo come Real Tv, Stelle a Quattro Zampe, Saranno Famosi (gli albori Amici di Maria De Filippi), va al timone nel 2011 del La Vita in diretta e vi resterà fino al 2018. Lo stesso anno crea e conduce Italia si! prima di mettersi alla guida nel 2019 di Reazione a Catena.

L’ex moglie Cristina

Nonostante Marco Liorni sia molto geloso della sua privacy sappiamo che è felicemente sposato con Giovanna Astolfi con la quale sta da oltre 20 anni. I due si sono sposati in gran segreto a New York nel 2014 e dalla loro unione sono nate le due figlie Emma e Viola. La lunga relazione d’amore con Giovanna ha messo da parte un’altra storia importante di Liorni, che ormai appartiene al suo passato, ossia quella con la sua ex moglie Cristina.

Con Cristina, Marco Liorni è stato sposato in prime nozze e da lei ha avuto il suo primogenito Nicolò. Il noto conduttore non parla molto della sua ex moglie e di quest’ultima non ci sono informazioni nel web perchè è riservatissima.