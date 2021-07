Giordana Angi ieri e oggi, com’era e com’è l’ex di “Amici”: la trasformazione

Il talent show più seguito d’Italia, Amici di Maria De Filippi, ogni anno continua a regalarci nuovi straordinari artisti. Scopriamo la trasformazione della bravissima cantante Giordana Angi.

Quando approdano nella scuola di Maria, gli allievi sono giovani ragazzi che vogliono intraprendere una carriera del mondo della musica. Come per ognuno di noi, gli anni passano, e con il passare del tempo questi giovani ragazzi cambiano, si trasformano o, più semplicemente, crescono. Ecco com’è oggi Giordana.

Leggi anche—>Ballando con le Stelle, Milly Carlucci perde una colonna portante dello show: chi va via

Leggi anche—>Uomini e Donne, nuovo botta e risposta tra Samantha e Alessio: volano parole e stracci

Il nuovo look della cantante

Quando ha partecipato ad Amici, nell’edizione del 2018, Giordana Angi sfoggiava il look che l’ha contraddistinta durante tutta l’edizione. La cantante, infatti, ha sempre portato i capelli molto corti, come a far intendere di non omologarsi a un prototipo sociale che vuole la donna esclusivamente con i capelli lunghi. A distanza di tre anni, però, Giordana decide di cambiare acconciatura e, sui social, è lei stessa mostrarci la suo nuova chioma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORDANA ANGI (@giordanaangi)

Ecco la nuova Giordana: sempre e comunque sicura di sé e del suo talento, ma con un caschetto nero che le accarezza il viso. La ragazza appare molto diversa da come si è presentata alla sua prima apparizione al talent. Difficile dire quale acconciatura le si addica di più, l’unica cosa certa è che i capelli più lunghi le donano!

La crescita di Giordana

Nonostante alcuni pensino che la prima volta nel mondo della musica per Giordana sia rappresentato dalla partecipazione ad Amici, oggi sono qui per svelarvi che non è così. Già nel 2012 la Angi partecipò al Festival di Sanremo nella categoria “giovani”, presentando un brano intitolato Incognita poesia. Dopo aver collaborato con gli Absolut nel 2015 e aver partecipato al loro singolo Ti lascio andare, Giordana pubblica Chiusa con te (XXX), prodotto addirittura da Tiziano Ferro. Ma non è tutto. Nel 2018, prima di diventare una delle allieve ufficiali della scuola di Amici, la ragazza scrive la canzone che sarà poi interpretata da Nina Zilli al Festival di Sanremo di quell’anno: Senza appartenere.

Successivamente alla partecipazione al talent condotto da Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto, la carriera di Giordana spicca il volo e inizia a pubblicare un successo dietro l’altro. Casa; Chiedo di non chiedere e Stringimi più forte sono solo alcuni dei brani che, nel 2019, l’hanno resa l’artista che è oggi. Purtroppo, causa Covid, anche Giordana Angi ha dovuto annullare alcuni concerti già programmati, ma nonostante lo stop lavorativo a la brutta situazione vissuta a causa della pandemia, la ragazza non si ferma. Nel 2020, tramite un post su Instagram, Giordana comunica ai suoi fan di essersi iscritta alla facoltà di lettere e filosofia. Insomma, non solo una talentuosa cantautrice, ma anche una studentessa universitaria!