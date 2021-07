Maria De Filippi com’era e com’è | Ha ceduto al ritocchino?

La regina di Canale 5, Maria De Filippi non è immune allo scanner test della rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia. Anche i fan hanno strizzato gli occhi per capire se la moglie di Maurizio Costanzo si sia sottoposta a qualche intervento estetico. Qual è la verità?

Maria De Filippi è rifatta?

Presente nel piccolo schermo assiduamente da oltre 20 anni, è impossibile non notare in Maria De Filippi un cambiamento estetico rispetto alle sue prime apparizioni. Gli anni passano per tutti ed è normale cambiare. Ciò che incuriosisce i fan non è tanto se la De Filippi stia invecchiando come tutti gli altri comuni mortali, ma se per ridurre l’impatto del tempo sul suo viso, si sia sottoposta, come molte altre donne del mondo dello spettacolo, a qualche intervento di chirurgia estetica.

La risposta di Striscia la Notizia

A rispondere alla sete di verità che sta attanagliando i telespettatori più curiosi, ci ha pensato tempo fa Striscia la Notizia con la sua rubrica “Fatti e rifatti”. Il tg satirico di Antonio Ricci non ha risparmiato la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te mettendo a confronto due foto che la mostrano com’era qualche anno anno fa e com’è oggi.

“Dice che ci segue sempre, speriamo lo faccia anche dopo questo servizio”, ha ironizza Gerry Scotti con Michelle Hunziker, mentre lanciava il video.

Il filmato è stato fedele alla sua solita procedura con il famoso “scanner test” che evidenzia i ritocchini. “Analizziamo il viso, il computer ha rilevato una leggera anomalia del viso”. Ha spiegato il conduttore, che poi ha specificato: “sembra che Maria sia ricorsa a punturine rivitalizzanti. Davvero Maria le hai fatte?”.

Le parole della diretta interessata

E’ stata la diretta interessata successivamente a rispondere, mettendo luce sulla questione specificando che qualcosina ha fatto: “Non mi sono ritoccata gli zigomi. In passato ho fatto botulino, una blefaroplastica, per una questione di salute, avevo degli xantelasmi. Sono andata in onda con gli occhiali da sole.”

Insomma, mistero risolto. Ora i fan della conduttrice che hanno notato questo forte cambiamento del suo viso, sanno il perchè. Del resto anche per le rughe la conduttrice ha dato una spiegazione: si sono ammorbidite per l’aumento di peso.