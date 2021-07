Jennifer Lopez, Ben Affleck fuori controllo: passione alle stelle, la foto bomba

Dopo anni dalla loro storia d’amore per le due star dello spettacolo è arrivato il ritorno di fiamma: ecco Jennifer Lopez e Ben Affleck in una foto bomba.

Ha una fama mondiale la bellissima e sensualissima Jennifer Lopez, o meglio conosciuta come J.Lo, cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense. Oltre il suo talento e la sua musica pop latina, a colpire della bellissima portoricana Lopez è soprattutto il suo ‘lato B’ che infiamma il pubblico internazionale.

Jennifer Lopez ha una carriera brillante alle spalle, sia nel mondo della musica che in quella del cinema mentre, per quanto riguarda la vita sentimentale, è stata sicuramente meno fortunata: si sposa per la prima volta il 22 febbraio 1997 con il cameriere cubano Ojani Noa., per poi divorziare l’anno successivo. Anche la relazione con il rapper Diddy si è conclusa male.

Jennifer Lopez ci ha riprovato, poi, sposando nel 2001 il ballerino Cris Judd, da cui ha divorziato ufficialmente nel giugno 2003. La sensualissima J.Lo ha avuto una relazione turbolenta con l’attore Ben Affleck ma, quasi pronti alle nozze, hanno deciso di mettere fine alla relazione.

Sono seguite, poi, nella vita della star latino americana altre lunghe relazioni, tutte concluse male ma questa volta, a far sognare il pubblico, è il ritorno di fiamma con Ben Affleck.

Jennifer Lopez e Ben Affleck in una foto bomba

Sono tornati insieme per la gioia dei tanti fan che credono nel lieto fine e tifavano per la loro relazione: la bellissima Jennifer Lopez si è riavvicinata al suo ex, l’attore Ben Affleck. La loro storia, fatta di tira e molla, è arrivata ad una fine ad un passo dalle nozze ma, come tutti i grandi amori che fanno giri immensi, è tornata con grande passione.

Oggi sono due persone diverse e mature, rispetto ai due ragazzi del passato: Jennifer Lopez in occasione del suo 52 esimo compleanno, ha deciso di festeggiare con un mini tour trascorso su uno yacht da 130 milioni di dollari ancorato nei pressi di Saint Tropez, insieme al suo attuale compagno Ben Affleck.

A lanciare il gossip in Italia, è il sito Dagospia che lo ha ripreso da Daily Mail. Un compleanno d’oro per la sensuale Jennifer e così l’attore non ha badato a spese: dopo essere volati in Costa Azzurra su un lussuoso jet privato, probabilmente un Bombardier Global 7500, ad un costo stimato di circa 200.000 dollari, la coppia di innamorati si è spostata su questo yacht esclusivo, il Valerie.

Affleck e la Lopez, però, sono stati paparazzati in uno scatto bomba, ricco di passione: un massaggio fatto dall’attore che lascia, letteralmente, la star con la ‘lingua da fuori’.

Ben Affleck fuori controllo

La passione tra la neo coppia è tanta e incontenibile: i paparazzi, appostati da giorni, hanno ripreso l’attore mentre è intento a spalmare crema solare sul lato ‘B’, quello tanto apprezzato a livello mondiale, di Jennifer Lopez.

Così nella foto bomba, la ritornata coppia viene immortalata in un momento di passione, con questo massaggio erotico per spalmare la crema solare sui suoi glutei.