Amici, prima foto da papà: lo scatto è boom di like

Un ex volto di Amici è al centro dell’attenzione per le gioie della paternità. Non si tratta di un allievo, ma un membro della giuria di una delle precedenti edizioni. Ecco di chi si tratta.

Fiocco rosa ad Amici

Il neo papà non è altro che Gabry Ponte. E’ un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico. Ha iniziato a scalare la vetta del successo con il gruppo Eiffel 65. Come se non bastasse ha accettato con entusiasmo il ruolo di giudice in una delle precedenti edizioni di Amici. Ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo e tuttora dirige una casa discografica Dance and Love. Uno dei i suoi più grandi successi è stato il singolo Figli di Pitagora, contenuto nel secondo album da solista. Ha collaborato con la rockstar degli anni 60 e 70 Little Tony, una scelta che ha riscosso tantissimo successo nel 2004. Poi nel 2019 è uscito in radio il singolo intitolato Il calabrone con la collaborazione di Edoardo Bennato. Sicuramente ha una carriera ricca di soddisfazioni e lo stesso discorso vale anche per la vita privata, dal momento che adesso è diventato padre della piccola Alice. Ecco una tenerissima immagine che lo ritrae nelle vesti di padre.

“Eat sleep poop repeat”

Gabry Ponte non ha esitato a condividere uno scatto che lo ritrae in compagnia della piccola Alice, da poco nata. Lo scatto è stato pubblicato due giorni fa e ha già ottenuto tantissimi like e commenti accompagnati da complimenti e auguri per il lieto evento. A fine marzo il cantante ha pubblicato la foto della prima ecografia, quindi non ha fatto mistero sulla gravidanza. Finalmente i fan possono fare i salti di gioia, anche perché hanno temuto il peggio quando tempo fa il loro idolo ha subito un intervento al cuore per via di una malattia congenita. Dopo essersi ripreso, Gabry Ponte non ha esitato a ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lui e che gli sono stati accanto dall’inizio alla fine. Molti, però, vorrebbero scoprire chi è colei che lo ha reso padre. Non si sa ancora nulla sulla sua identità, ma Gabry Ponte si limita a dire di essere fortunato ad avere accanto una persona come lei.

Leggi anche -> Lorella Cuccarini cambia look, la prof di Amici si mostra così dal parrucchiere VIDEO

Alla conquista del mondo

L’Italia ha ottenuto tante vittorie sia nell’ambito sportivo che della musica. La squadra di calcio ha vinto la coppa degli Europei e i Maneskin hanno trionfato agli Eurovision con il brano Zitti e buoni. Oltre ai Maneskin, su Spotify tra gli artisti più gettonati c’è Gabry Ponte che registra oltre i 12 milioni di ascoltatori mensili. Ciò dimostra che non smette mai di coinvolgere con la sua musica. Molti credono che abbia messo da parte Amici per i suoi impegni, ma i colpi di scena potrebbero non mancare.

Leggi anche -> Rosa e Deddy, il colpo di scena dopo l’addio: cosa sta succedendo tra i due protagonisti di Amici