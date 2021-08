Una Vita, anticipazioni del 3 agosto: la presentazione di Julio

Domani 3 agosto su Canale 5 alla solita ora, torna un’attesissima nuova puntata di Una Vita, la soap che sta appassionando i fan anche durante le vacanze estive. Cosa ci aspetta? Scopriamolo con le anticipazioni

L’annuncio del fidanzamento di Camino e…

Sono molte le sorprese che attenderanno i telespettatori di Una Vita, in questa prima settimana di agosto. La telenovela spagnola che va in onda in Italia dal 22 giugno 2015 non smette di appassionare i fan con le sue storie avvincenti ambientate nel XX secolo, nel ricco quartiere Acacias.

L’inizio del mese di agosto sarà per i protagonisti della soap, ricco di colpi di scena e di novità che porteranno nuovi intrighi nella amatissima trama. Tanto per cominciare ci sarà l’annuncio del fidanzamento di Camino e Idelfonso, da parte di Felice, la quale farà sapere anche che le nozze si celebreranno assieme a quelle di Cinta ed Emilio.

Il discorso che farà Idelfonso sarà molto emozionante ma Camino si limita solo a dirgli “grazie” per le sue parole, senza aggiungere niente.

Intanto Servante ha convinto Fabiana a partecipare ad un concorso che premia la migliore pensione di Acacia.

Cosa succederà domani 3 agosto a Una Vita

Domani 3 agosto ritornerà a il consueto appuntamento di Una Vita e nello specifico ecco cosa succederà:

Bellita apprenderà da José Miguel, la sua passata relazione con Rocio, che ha portato alla nascita di Julio. Proprio Julio verrà ufficialmente presentato in famiglia anche se Genoveva cerca di depistare le indagini.

Ma la curiosità di sapere molto di più sulle nuove puntate di Una Vita è tanta. Proviamo a sbirciare cosa si preannuncia per la seconda metà della settimana.

Prossime novità

L’attenzione si sposterà sull‘uccisione di Marcia. Cesareo fa sapere al commissario Mendez di aver visto una donna nel parco in cui è stata uccisa la ragazza, molto somigliante a Genoveva. Il poliziotto si reca dunque dalla Salmeron per chiedere spiegazioni. Genoveva messa alle stretta non fa altro che mettere in cattiva luce il povero guardiano. Tuttavia Mendez non ci casca e questo fa presuppore che ci saranno svolte clamorose nelle indagini.

Non ci resta che guardare le puntate per scoprire come si svolgeranno i fatti.