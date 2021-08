Samantha Curcio gesto estremo dopo la rottura con Alessio: cosa ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne

Samantha Curcio e Alessio Cercola sono gli attuali protagonisti del gossip italiano per la loro rottura. Hanno fatto parlare di nuovo per via di un gesto estremo della tronista Uomini e Donne Ecco di cosa si tratta.

L’inaspettato gesto estremo di Samantha

I telespettatori del programma di Maria De Filippi ricorderanno senza dubbio il percorso del trono di Samantha Curcioorso. All’inizio l’influencer Deianira Marzano le aveva puntato il dito contro sostenendo che era solo alla ricerca di visibilità. Con il tempo molti si sono ricreduti sul suo conto, soprattutto quando è andata via dallo studio mano nella mano con il giovane Alessio Ceniccola. Purtroppo si sono allontanati giorno dopo giorno fino a dichiarare la rottura definitiva e il tutto avrebbe avuto inizio con una foto di Alessio abbracciato a un’altra donna. La situazione è generata quando Samantha ha pubblicato di notte un lungo post su Instagram spiegando cosa era successo veramente tra loro punto. Di conseguenza è arrivata la risposta di Alessio per difendere la sua posizione. Tuttavia nelle ultime ore c’è stato uno gesto che non è passato inosservato agli utenti social più attenti.

“Mi sono innamorata…”

“Siamo una generazione triste con foto felici. E niente, mi sono innamorata di questa frase, me la tatuerò”, ecco cosa ha scritto Samantha sul web. La foto ritrae un tatuaggio con termini inglesi e subito tutti hanno pensato che fosse un messaggio rivolto implicitamente ad Alessio. Per ora non è chiaro chi possa essere il destinatario. Fatto sta che bisognerà attendere nuovi sviluppi sulla vicenda. Ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che l’ex tronista è seguitissima sui social. Del resto ogni giorno aiuta le ragazza che hanno qualche chilo in più ad apprezzare la propria immagine allo specchio. Samantha è la classica ragazza della porta accanto: semplice, umile e dotata di un fascino naturale. E’ bellissima così com’è, in quanto non deve dare conto alle critiche che abbondano nel mondo di Internet.

Novità nella nuova edizione

Per quanto riguarda le altre coppie nate sotto i riflettori di Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi appaiono felici e raggianti sui social. La bellissima Chiara di recente ha pubblicato delle foto in costume su Instagram e ha subito ottenuto tantissimi like. Il costume a due pezzi bianco ha messo in risalto le sue curve pazzesche e i tatuaggi sparsi per il corpo. Tutti sono concordi nel dire che sono sicuramente la miglior coppia formatasi nell’ultima edizione. Nella prossima non mancheranno i colpi di scena. Infatti sta girando voce che ci sarà il primo trans seduto sul trono nella storia del programma. Per questo motivo non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata.

