La nuova vita di Cristina Quaranta: ecco cosa fa oggi la ex velina di “Striscia la Notizia”

Sono tanti i personaggi pubblici che, raggiunta la popolarità, decidono di cambiare vita e dedicarsi unicamente alla famiglia. Alcuni anni fa anche Cristina Quaranta, ex velina del tg satirico Striscia la Notizia, ha preferito abbandonare il mondo della televisione.

Negli anni novanta Cristina ha preso parte a molti programmi televisivi, ma il vero e proprio successo arriva quando viene scelta, insieme ad Alessia Merz, per ricoprire il ruolo di velina. Vediamo come è cambiata oggi la vita di Cristina Quaranta.

Il nuovo mondo di Cristina

Far parte del mondo dello spettacolo può essere impegnativo: i viaggi, le infinite ore di prove e la poca privacy possono essere estenuanti. Proprio per questo motivo, Cristina Quaranta ha deciso di abbandonare definitivamente la carriera in tv. Nei primi anni duemila (periodo in cui Cristina ha deciso di ritirarsi dalle scene) la showgirl era sposata con Matteo De Stefani ed era appena diventata mamma della sua Aurora. La maternità ha portato Cristina a riflettere e, poco dopo, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia.

A tutt’oggi, Cristina è serena e non rimpiange assolutamente di aver scelto di allontanarsi dalla televisione. Nel corso di tutti questi anni la Quaranta si è reinventata completamente: ha ricoperto il ruolo di receptionist, prima in un hotel e poi in un centro estetico, ed è stata addetta alle pubbliche relazioni in una casa di moda. Attualmente l’ex showgirl svolge due professioni: di giorno commessa presso un negozio di tessuti e di sera cameriera in un ristorante di Milano.

La vita di Cristina Quaranta, però, non è sempre stata rose e fiori. Dopo alcuni anni dalla nascita di sua figlia, il matrimonio con Matteo è giunto al termine. Anche la relazione successiva al divorzio non è finita bene, per questo Cristina si è trovata ad affrontare un periodo di forte depressione. In un’intervista rilasciata al settimanale Di più, Cristina racconta dei dettagli di quei difficili momenti: “Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto”.

La carriera in tv

Prima di ritirarsi definitivamente, Cristina ha calcato i palcoscenici più famosi della televisione. A scoprirla è stato il grande Gianni Boncompagni: grazie a lui, Cristina Quaranta ha preso parte a Domenica in negli anni 1990/1991. L’anno successivo, nel 1992, Boncompagni vuole che diventi anche uno dei volti del suo nuovo programma: Non è la Rai. La carriera di Cristina è ormai in ascesa, tanto da essere scelta anche per diventare una delle veline di Striscia la notizia.

Con la fine degli anni novanta, però, termina anche la popolarità di Cristina. Qualche tempo dopo, nel 2005, diventa una delle concorrenti ufficiali della terza edizione de L’isola dei famosi. In seguito, dopo aver preso parte ad alcuni programmi in qualità di opinionista, Cristina decide che è ufficialmente il momento di cambiare strada.