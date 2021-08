Antonella Mosetti senza acido ialuronico alle labbra, la trasformazione

Antonella Mosetti recentemente ha deciso di fare un passo indietro con i ritocchini estetici, dicendo addio alla sua bocca visibilmente gonfiata. Ecco il “prima” e il “dopo” dell’ex ragazza di Non è la Rai.

La carriera di Antonella Mosetti

Ha fatto la sua prima apparizione in TV nello storico programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni e da allora Antonella Mosetti, si è vista spesso nel piccolo schermo come showgirl o opinionista. L’ultima sua esperienza importante, il Grande Fratello Vip, assieme a sua figlia Asia Nuccettelli.

Nel corso degli anni tuttavia, la bella mora romana si è sottoposta ad alcuni interventi chirurgici, apportando visibili modifiche al suo aspetto, che la rendono diversa, rispetto ai suoi primi esordi nel mondo dello spettacolo.

I ritocchini dell’ex ragazza di Non è la Rai

La Mosetti nonostante sia una bellissima donna anche al naturale, tempo fa ha deciso di cambiare alcune parti del suo corpo, come il seno, che attualmente è più pieno. Questo ritocchino le ha permesso di rendere più sensuale il suo fisco già perfetto e scultore, grazie agli allenamenti a cui si sottopone quotidianamente.

Ma non è solo il decolleté che la Mosetti ha voluto “cambiare”. L’ex gieffina infatti ha voluto perfezionare anche il naso e la bocca. Proprio la bocca è il motivo che l’ha spinta nei mesi scorsi a fare un dietrofront.

Antonella Mosetti con la bocca “al naturale”

La bocca di Antonella Mosetti ultimamente appariva esageratamente carnosa. La showgirl per questo motivo ha deciso di rimediare, annunciando la sua scelta sul suo account Instagram.

“Avevo la bocca enorme“, ha fatto sapere l’opinionista, “non so come mi abbia convinto ma mi sento molto meglio, mi sento più io“. La scelta di Antonella Mosetti è stata consigliata dal medico, il quale le ha fatto notare che la sua bocca appariva troppo innaturale, perchè troppo sproporzionata. In questo modo la showgirl si è convinta di aggiustare il tiro, togliendo tutto l’acido ialuronico e assumendo così un aspetto più naturale.

LEGGI ANCHE ———–>Antonella Mosetti canta vestita da sposa: il momento commovente

Una mamma felice

Oggi Antonella Mosetti è sempre una donna bellissima e una mamma fiera di sua figlia. Proprio recentemente, in un’intervista rilasciata al magazine Vero, ha svelato il nuovo percorso professionale della figlia Asia, molto lontano dal mondo dello spettacolo. Come sanno i fan Asia, per un periodo di tempo ha fatto l’opinionista come sua mamma da Barbara D’Urso. Ma oggi non è più così:

LEGGI ANCHE ———–>Antonella Mosetti, grandi dolori nel suo passato: “Ho perso due figli”

“Le sarebbe piaciuto fare criminologia, ma poi si è dedicata ai cavalli. Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni. Da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione!” Ha fatto sapere la Mosetti.