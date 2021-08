Serena Autieri e la storia d’amore passata con il marito della Balivo: perché si lasciarono

Serena Autieri è una delle artiste più complete nel mondo dello spettacolo italiano. Ha una voce fantastica ed è una delle attrici più brave di film e fiction. In passato è stata legata all’attuale marito di Caterina Balivo. Ecco il motivo del loro addio.

La strepitosa carriera di Serena Autieri

Nata a Napoli il 4 aprile 1976, Serena Autieri è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana. Ha studiato fin da piccola danza classica, canto e recitazione. Di recente è comparsa nel piccolo schermo accanto a Raoul Bova nel telefilm Buongiorno, mamma! che ha riscosso un enorme successo. Ha recitato anche in film cinematografici, come Notte prima degli esami – Oggi e Femmine contro maschi diretti da Fausto Brizzi. È stata anche al timone della conduzione del Festival Show nel 2012. Nel 2014 ha prestato la sua voce al personaggio di Elsa nella quarta stagione di C’era una volta, dando vita a una vera e propria rivoluzione nel doppiaggio con Serena Rossi che ha doppiato l’altro personaggio femminile, ovvero la sorella minore Anna. Per quanto riguarda la vita privata, si dice che abbia avuto un flirt con il collega Gabriel Garko ai tempi de L’onore e il rispetto, ma la diretta interessata ha smentito questo pettegolezzo. Nel 2010 ha sposato il manager Enrico Griselli che ha reso padre di una splendida bambina nata nel 2013. E’ un manager di origini umbre che ha fatto fortuna a Dubai ed è proprio lì che l’uomo le ha chiesto di diventare sua moglie. Non tutti sanno che ha avuto una relazione con l’attuale marito di Caterina Balivo.

“Con Serena è stato solo un flirt”

L’uomo in questione non è altro che un potente finanziere di nome Guido Brera. E’ a capo del gruppo Kairos, attualmente considerato il primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. È convolato a nozze con la conduttrice a Capri un anno fa. Brera è già stato sposato e ha due figli con un’altra donna. Prima di innamorarsi perdutamente della Balivo, ha avuto una breve relazione con Serena Autieri. Il legame, però, è durato poco tempo: “Con Serena è stato solo un flirt. Non mi innamoro facilmente…Sarà anche in una donna vedo subito i difetti, e mi fisso su quelli”, ecco come ha giustificato la separazione dall’attrice.

“E’ coinvolgente per natura”

In un’intervista Caterina Balivo ha confessato tanti retroscena del suo rapporto con il marito: “Sono completamente soggiogata da lui. Sono sempre stata determinata, risoluta. Ma l’unico che è riuscito a farmi cambiare programmi ,progetti e stili di vita è lui. E’ coinvolgente per natura”. In effetti i fan della donna sanno che prima dell’arrivo di Brera nella sua vita non avrebbe mai immaginato di avere una famiglia allargata.

