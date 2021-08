Una Vita, Lolita come non l’avete mai vista: vestitino elegante, tutte curve. L’attrice spagnola si mostra così

Rebeca Alemany presta il suo volto al personaggio Lolita della soap opera spagnola Una Vita. Se sul set indossa sempre abiti d’epoca, nella vita reale opta per outfit di tendenza che mettono in risalto le sue curve pazzesche. Ecco una foto che rende meglio l’idea.

Lolita di Una Vita, una forza della natura

Rebeca fa parte del cast della soap opera spagnola da sempre. All’inizio ha indossato i panni di una domestica per poi diventare una signora a tutti gli effetti in seguito al matrimonio con il gentiluomo Antonito. Quest’ultimo non ha mai gettato la spugna con lei e infatti è riuscito a conquistare il suo cuore. Da poco sono diventati genitori, dunque sono le prese con il piccolo di casa. Lolita è un personaggio che è entrato nelle case degli italiani con estrema facilità per il suo animo buono e puro. Spesso regala tante risate perché legata alla tradizione del suo paese d’origine, quindi spesso si scontra con l’incredulità di chi la circonda. Nonostante tutto fa valere sempre le sue idee, del resto questa sua caratteristica ha attratto Antonito fin dall’inizio. Nella vita reale, invece, non si hanno informazioni sulla vita privata. Si sa solo che è anche una giornalista oltre che attrice ed è in splendida forma sul web, come testimoniato dalla foto.

Ecco come non avete mai visto Lolita

I telespettatori di Una Vita sono abituati a vedere Rebeca con abiti d’epoca: gonne lunghe e larghe con camicie senza alcun tipo di scollatura. Come se non bastasse i capelli sono sempre raccolti e sembra che non si faccia ricorso al make-up. Di recente su Instagram è stato pubblicato uno scatto che ritrae l’attrice con un vestito rosso attillato e tacchi a spillo. Ha i capelli sciolti e degli orecchini che fanno tendenza. In poche parole è del tutto diversa, ma i fan hanno apprezzato questa versione moderna. Secondo la maggior parte degli utenti social è dotata di una bellezza naturale e disarmante, dunque qualsiasi tipo di outfit abbia, Il risultato non delude mai.

Curiosità sull’attrice

Rebeca si è trasferita a Madrid per realizzare il suo sogno. Ha inviato un curriculum per poter far parte del cast della soap opera ed è stata subito contattata dai produttori. Subito si è immedesimata nel ruolo di Lolita perché hanno tante cose in comune, per esempio entrambe amano la vita di campagna. Infatti sul suo profilo Instagram pubblica spesso delle foto in compagnia degli animali. Ha una grande passione per Raffaella Carrà e vorrebbe un giorno lavorare nel nostro Paese. Ama anche suonare la chitarra e lavora soprattutto nel teatro.

