Letizia di Spagna lascia tutti senza fiato: spacco vertiginoso e scarpe d’oro

Letizia di Spagna incanta tutti con la sua bellezza sofisticata e il suo outfit impeccabile. Gli scatti della sua uscita pubblica, hanno fatto il giro del mondo, tra il plaudo all’unisono di tutti.

La Regina bella ed elegante

Nella sua vita passata è stata giornalista. Poi ha annunciato al mondo il suo fidanzamento con l’allora erede al trono di Spagna. Oggi Letizia Ortiz Rocasolano è Letiza di Spagna, da quando, il 22 maggio 2004 è convolata a nozze con Filippo VI.

Dopo un’assenza di una settimana, Letizia di Spagna ritorna in pubblico, abbagliando tutti con un look blu navy in seta. La silhouette di Sua Maestà appare meravigliosa, con forme morbide e sensuali da togliere il fiato. Ma ecco nel dettaglio, l’outfit della bellissima regina.

L’outfit di Letiza di Spagna

Slingback dorate e spacco vertiginoso che svela le sue gambe perfettamente abbronzate. E’ così che Letizia di Spagna è apparsa in pubblico. Dopo l’apparizione ufficiale nel 2019, dove si era presentata con un outfit abbastanza semplice, la regina spagnola in queste ore ha sbaragliato tutte, con un ‘eleganza e una sensualità stratosferica.

I coniugi reali di Spagna si trovano a Palma di Maiorca assieme alle figlie Leonor e Sofia. E’ qui che trascorrono abitualmente le vacanze estive ed è qui che tra un riposo e l’altro partecipano agli eventi pubblici.

L’ultimo in particolare, ha visto protagonista proprio la regina, mentre il Re è alle prese con la preparazione della regata reale. Letizia di Spagna, dopo la scomparsa della nonna, avvenuta pochi giorni fa, si è ripresentata il pubblico all’Atlàntida Mallorca Film Fest con un nuovo stile in un completo blu. Si tratta di un meraviglioso due pezzi, composto da blusa e gonna lunga con spacco, firmati Galcon.

Il colore di Sua Maestà

E’ proprio il blu navy il colore preferito della Reina Letiza, un colore che è sinonimo di raffinata eleganza. Non sono passate inosservate le scarpe dorate con il tacco altissimo, le slingback del suo marchio di calzature preferito, Magrit.

Un marchio che ha indossato nel suo debutto lo scorso giugno. E l’acconciatura? Semplicemente divina, caratterizzata da uno chignon spettinato con ciocche che le ricadono sul viso.