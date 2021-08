Alessio Ceniccola si mostra così dopo la rottura con Samantha Curcio: vita nuova

Alessio Ceniccola è stato un corteggiatore del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Da poco ha messo da parte la relazione con la tronista Samantha Curcio. Nonostante sia al centro del gossip, si mostra in un determinato modo sui social. Ecco come.

Ecco Alessio dopo l’addio a Samantha

Alessio Ceniccola ha chiamato la redazione di Uomini e Donne per corteggiare Samantha Curcio. Non si è trattato di un appuntamento al buio, di conseguenza ha sempre avuto le idee chiare sul voler conquistare il cuore della ragazza. Ha dato del filo da torcere a tanti altri giovani pretendenti, ma alla fine è riuscito ad avere la meglio. Durante le prime settimane di frequentazione Alessio e Samantha apparivano felici e raggianti sui social. Lei aveva detto di aver finalmente trovato il principe che la trattava come una principessa, eppure la loro storia d’amore è giunta al capolinea. È stata lei a comunicarlo ai follower attraverso un lungo post su Instagram pubblicato di notte. Di conseguenza il diretto interessato ha risposto per chiarire dei punti. Samantha in questi giorni ha pubblicato una foto con una frase che lascia molto intendere mentre Alessio ha voluto condividere un momento della sua giornata con un post. Ecco come si è mostrato.

“Faccia rossa Coca-cola”

Il post è stato pubblicato di recente e include tre foto che ritraggono Alessio su una spiaggia. Come al solito è in splendida forma e delizia gli occhi di coloro che hanno iniziato a seguirlo da quando ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. Avendo una carnagione chiara, quando si espone al sole tende ad arrossare la pelle. Ha ironizzato su questa sua caratteristica, dunque ha confermato per l’ennesima volta di essere anche una persona autoironica. Probabilmente è riuscito a voltare pagina e andare avanti. Molti credono che probabilmente lo rivedranno seduto sul trono nel programma che gli ha dato la popolarità. Per ora non si sa ancora nulla riguardo, ragion per cui non ci resta che attendere.

“Siamo una triste generazione”

Se Alessio si mostra in questo modo, Samantha ha voluto condividere una foto che ha scatenato la curiosità degli utenti social. In pratica ha voluto condividere una frase tatuata in inglese: “We are a sad generation with a happy pictures”. In poche parole ha fatto riferimento alla gioventù di oggi che appare felice sul web, ma in realtà la tristezza regna sovrana. La maggior parte degli italiani sostiene che sia un messaggio rivolto implicitamente ad Alessio. Se così fosse ci sarebbe un altro botta e risposta? Alessio punterà sull’indifferenza o farà eccezione anche stavolta? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

