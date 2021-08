Gigi D’Alessio, avete visto com’è diventata la figlia Ilaria? Splendida 30 enne

A tenere banco, oltre alle sue canzoni, è sempre stata la vita sentimentale abbastanza movimentata di Gigi D’Alessio ma questa volta ad incuriosire il pubblico è la curiosità di vedere la figlia Ilaria.

Chi di noi non si è mai trovato ad intonare le canzoni neo melodiche del noto cantante Gigi D’Alessio, da ‘Un nuovo bacio’, passando per ‘Uno come te’, fino a ‘Tu che ne sai’, i singoli sono stati sempre un boom di successo. Oggi Luigi D’Alessio, meglio conosciuto semplicemente come Gigi, è uno dei più talentuosi cantanti del panorama italiano contemporaneo, arrivato alle vette e calcando i palcoscenici più importanti d’Italia e dell’estero.

La passione per la musica, nel cantante partenopeo, è iniziata in tenera età, prima imparando a suonare la fisarmonica e poi il pianoforte da autodidatta. Ha continuato gli studio in Conservatorio e, alla giovane età di 23 anni, si è trovato già a dirigere l’Orchestra Scarlatti.

Il grande successo sul piccolo schermo per Gigi D’Alessio arriva negli anni novanta dove, oltre ad essere il pianista ufficiale dei blasonati cantautori della musica napoletana, inizia a muovere i primi passi come cantante, avendo ottimi riscontri.

Una carriera di successo che ha dato a Gigi D’Alessio un bagno di fama e notorietà che ha posto l’attenzione alta anche sulla sua vita privata, in particolare sulla sua lunga relazione, ormai conclusa, con la più giovane Anna Tatangelo. Questa volta, però, ad incuriosire il pubblico non è il gossip rosa della sua vita ma l’interesse per sua figlia Ilaria.

Gigi D’Alessio: ecco chi è la figlia Ilaria

Giovane e soprattutto bellissima, con i tratti mediterranei ed un corpo mozzafiato: ecco com’è la giovane Ilaria, figlia d’arte del più amato cantante neo melodico Gigi D’Alessio. Capelli lunghi scuri e mossi, un viso da incanto ed un corpo statuario, la primogenita di Gigi D’Alessio e della sua ex moglie Carmela Barbato incanta i social e sembra aver ereditato la bellezza proprio da sua madre .

Ilaria D’Alessio, nata nel 1992, nel 2017 si è laureata ed è molto seguita su Instagram, dove utilizza il nome di ‘sunschanta’. E’ sui social che Ilaria pubblica sempre più spesso foto con i suoi fratelli, Claudio e Luca, e con i suoi genitori, Gigi e Carmela, ai quali è legata da un forte amore familiare.

Il racconto toccante di Gigi D’Alessio

La bellissima figlia del cantante ha ereditato da sua padre l’attaccamento alla famiglia e difatti, in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Gigi D’Alessio ha rilasciato un racconto molto toccante, parlando di un dolore che non si è lenito nel tempo.

Il ‘dolore che non passa mai’ è quello che Gigi D’Alessio prova per la scomparsa prematura di suo fratello Pietro, morto nel 2011 a causa di un tumore ai polmoni.

Durante quest’intervista molto intima, Gigi D’Alessio ha ripercorso i momenti di sofferenza per la malattia di suo fratello e l’accanimento per salvargli la vita. Con il senno di poi, il cantante ha ammesso come l’atteggiamento di accanimento sia del tutto sbagliato mentre bisognerebbe lasciare spazio alle decisioni volute da Dio perché l’unica cosa che noi uomini possiamo fare è la “prevenzione e la cura”.