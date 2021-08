Ida Platano confessione inattesa dopo Uomini e Donne: “Il mio cuore…”

Ida Platano, una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, in una recente intervista ha parlato dell’importante rapporto con una persona speciale. Scopriamo di chi si tratta.

Dopo la partecipazione al trono over di Uomini e Donne, Ida ha dato il via a un’importante relazione con un altro concorrente del programma di Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri. La coppia sembrava avere tutti i presupposti per un amore forte e duraturo e nonostante i due avessero programmato di sposarsi, nel luglio del 2020 Riccardo e Ida hanno deciso di mettere un punto alla loro storia, deludendo le aspettative dei fan.

L’intervista di Ida

Per Ida il 2020 non è stato un anno facile, segnato dalla pandemia ma soprattutto dalla fine della relazione con Riccardo. In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la donna ha avuto modo di parlare dell’ultimo anno ma soprattutto del rapporto con il figlio, Samuele, nato da una relazione precedente. L’ex concorrente di Uomini e Donne ha più volte raccontato come crescere il figlio da sola sia stata una delle migliori decisioni mai prese che le ha dato la possibilità di costruire un rapporto unico.

Il rapporto tra Ida Platano e il figlio

Nell’intervista Ida ha rivelato: “Siamo tornati da pochissimo (dalla Sardegna ndr) ma devo dire che il mio cuore e la mia testa sono ancora là. Mi sono rigenerata e rilassata tantissimo. Siamo stati benissimo. Samuele e io siamo abituati a viaggiare e purtroppo l’anno scorso abbiamo potuto farlo poco.” Inoltre parlando di Samuele, ha mostrato tantissimo affetto nei suoi confronti dicendosi emozionata all’idea di vederlo crescere giorno per giorno. Secondo quanto raccontato dalla donna, il loro è un rapporto basato sul dialogo e sulla condivisione.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne, l’addio di Karina Cascella: dopo anni la verità, perchè è andata via

La vita sentimentale di Ida Platano

A proposito della sua vita sentimentale, Ida ha affermato di tenere molto al giudizio di Samuele quando si trova a frequentare un uomo. In particolare ha rivelato: “Se a mio figlio non dovesse piacere questa persona, cercherei di capire le motivazioni e di spingere Samuele a dargli una seconda occasione, di conoscerlo meglio.” Insomma sembra che tra Ida e il figlio ci sia un bellissimo rapporto fondato su un forte legame e un costante confronto.