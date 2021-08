Sara Affi Fella infiamma Instagram: l’ex tronista si mostra in bikini dopo il parto

Vi ricordate di Sara Affi Fella, tronista dell’edizione 2017/2018 di Uomini e Donne? Ora, la ragazza sembrerebbe aver cambiato vita, allontanandosi dalla televisione e dedicandosi al lavoro da influencer e alla sua famiglia.

Dopo l’esperienza televisiva e lo scandalo che l’ha vista coinvolta, Sara ha ritrovato di nuovo un equilibrio nella sua vita. L’influencer ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di mettere su famiglia. Scopriamo com’è la sua vita oggi.

Le foto dopo il parto

Nel 2019, Sara Affi Fella ha iniziato una relazione con il calciatore di serie C Francesco Fedato. I due ragazzi, nonostante tanti non credessero che il loro amore fosse veritiero, si sono sempre mostrati molto uniti e molto complici nei post su Instagram. Dopo circa un anno dall’inizio della loro storia d’amore, con grande sorpresa di tutti i loro follower, i due annunciano di aspettare un bambino. Come ogni influencer che si rispetti, anche Sara ha condiviso sui social alcuni momenti della gravidanza e, il 30 settembre 2020, nasce il piccolo Tommaso. Ora, a quasi un anno di distanza dal parto, Sara Affi Fella si mostra in bikini sul suo profilo Instagram.

Nonostante sia passato relativamente poco tempo dalla nascita del suo bambino, Sara sfoggia un fisico mozzafiato: è decisamente pronta per la prova costume!

La storia di Sara

Prima di arrivare alla tranquillità e alla stabilità raggiunte ora, Sara Affi Fella ha vissuto un periodo tutt’altro che semplice. Tutto ha inizio nel momento in cui Sara (nata nel 1996) decide di partecipare a Temptation Island con il suo fidanzato dell’epoca, il calciatore Nicola Panico, di ben sedici anni più grande di lei. Al termine del loro viaggio nei sentimenti, la ragazza decide di lasciare il suo compagno. Nel 2017 la troviamo a ricoprire il ruolo di tronista nel dating show Uomini e Donne, da cui la ragazza decide di uscire con il corteggiatore Luigi Mastroianni. Solo due settimane più tardi, la coppia formatasi nel programma condotto da Maria De Filippi “scoppia”, a causa di uno scandalo che vede coinvolta proprio la ragazza. Si viene a sapere che Sara, per tutta la durata del suo trono, era ancora fidanzata con Nicola.

Dopo questa notizia, Sara ha deciso di allontanarsi dai social per un po’, dedicandosi solamente a lei e alla sua famiglia. Una volta tornata in pista, la ragazza si è subito mostrata diversa, chiedendo pubblicamente scusa a tutti per l’accaduto. Ad oggi, Sara Affi Fella è un’influencer molto amata dai suoi follower. Questa brutta disavventura, causata sicuramente dalla sua giovane età, ha fatto sì che oggi Sara sia una donna matura che ha avuto la forza e il coraggio di rialzarsi; svolge il suo lavoro con passione e serietà e vive in funzione della sua famiglia e del suo Tommaso.