Alessandro Cavallo dopo Amici felicità inaspettata: cosa sta succedendo

L’ultima edizione d‘Amici ha dato visibilità a molti dei suoi ex allievi sia cantanti che ballerini. E se Sangiovanni è leader delle hit estive conquistando una popolarità non prevedibile, Giulia Stabile che ha vinto il talent si districa tra un ospitata tv e l’altra, Tommaso Stanzani è tra i ballerini di Battiti Live anche Alessandro Cavallo sembra destinato a realizzare il suo sogno artistico. Cavallo è entrato nella scuola di Maria de Filippi come allievo di Lorella Cuccarini che lo ha aiutato a crescere e a imparare nuovi stili e mood di danza.

Alessandro Cavallo: “Si è avverato il mio sogno”

Alessandro Cavallo si è sempre impegnato molto e anche se non è arrivato in finale nel talent ha colto l’esperienza come un opportunità per provare a vivere di quello che lo appassiona davvero : la danza. L’ex allievo d’Amici ha sempre creduto nel suo sogno e oggi è certo che può realizzarlo sempre mostrando determinazione e tanta dedizione. In queste ore il giovane ballerino ha condiviso un post dove rivela tutta la sua gioia per i prossimi progetti professionali, a quanto pare Cavallo ha ricevuto un importante proposta di lavoro e questo lo ha reso felice a tal punto di condividere con i fans la lieta novella:

“Toccare il cielo con un dito capita, a me è successo. Oggi sono davvero felice perché si è avverato il mio sogno. Sono entrato nella compagnia internazionale che da sempre per me ha rappresentato ‘il luogo dove vorresti essere’. Grazie @bejartballet per aver creduto in me, io ce la metterò tutta per essere alla vostra altezza!” ha postato entusiasta il ballerino che ha ricevuto anche tantissimi commenti di condivisione e auguri. Ha sacrificato molto della sua vita per dedicarsi alla danza e ora raccoglie i frutti di un lavoro d’anni non sempre facile da perseguire.

Alessandro Cavallo: “Grazie ai miei genitori”

L’ex allievo d’Amici sta vivendo un momento speciale e di questo non può che ringraziare i suoi genitori che lo hanno sempre sostenuto aiutandolo a seguire le sue ambizioni e oggi a realizzare i suoi sogni nel cassetto: “Grazie a mia mamma e a mio padre per avermi sempre supportato, nonostante i sacrifici, senza avermi mai fatto pesare nulla. Spero un giorno, da genitore, di essere alla vostra altezza”.

Alessandro infine riconosce che se oggi è una persona per bene lo devo soprattutto a quello che gli è stato insegnato: “Sono stato cresciuto dai miei genitori con poche regole: essere sempre perbene, mettercela tutta e soprattutto “perseverare” cosa non diabolica ma anzi fondamentale”.