Amici, parole inaspettate di Sangio per Giulia: “Ormai non…”

Giulia Stabile e Sangio sono due giovani che hanno partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrambi arrivati in finale, sono stati apprezzati anche per la loro candida e pura storia d’amore nata davanti alle telecamere. Di recente il cantante ha fatto la dichiarazione inaspettata per la sua dolce metà. Ecco cosa ha detto.

Inaspettata dichiarazione per Giulia

Giulia Stabile è una ragazza acqua e sapone che ha avuto modo di esibirsi già nel piccolo schermo partecipando a uno dei programmi televisivi condotti da Antonella Clerici sulla Rai. E’ stata la prima ballerina a portare a casa la coppa della vittoria e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento. Secondo fonti attendibili farà parte del corpo di ballo dei professionisti nella prossima edizione e probabilmente affiancherà Belen Rodriguez in Tu Si Que Vales! a settembre. Per quanto riguarda Sangio, nonostante sia stato l’allievo più giovane di quest’edizione, è riuscito ad avere la meglio su tutti i compagni d’avventura per il suo indiscusso talento sia nel canto che nel comporre i brani musicali. Una volta entrati nella casetta, hanno legato molto al punto tale da gettare le basi per un rapporto sentimentale. Giulia ha sempre confessato che si tratta del suo primo fidanzatino ed è per questo che i telespettatori hanno molto apprezzato questa coppia. Di recente Sangio ha rilasciato un’intervista, in cui ha parlato a ruota libera della sua carriera artistica e del suo rapporto con la ballerina.

“Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta più”

In questi giorni Sangio ha rilasciato un’intervista a Bing e ha descritto con entusiasmo l’esperienza che vivendo da quando è terminato Amici. I suoi pezzi sono sempre nelle prime posizioni della classifica della musica italiana, una grande soddisfazione per un giovanissimo. Come se non bastasse il talent show gli ha permesso di trovare anche l’amore. Ecco cosa ha detto sulla sua fidanzatina: “Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio più. Stare così tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta più. Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto”. Una bellissima dichiarazione d’amore che ha commosso i fan della coppia.

“Mi piacciono i look forti, espressivi”

Sangio ha ottenuto e sta ottenendo tantissimi complimenti, ma allo stesso tempo deve fare i conti con le critiche rivolte soprattutto alle sue scelte stravaganti in merito all’abbigliamento. Infatti tende a fare lo smalto e a vestirsi tendenzialmente di rosa. “La moda è un’altra forma di espressione potentissima come la musica e mi piacciono i look forti, espressivi”, ecco come ha giustificato le sue scelte sull’outfit che propone. Per fortuna ha dalla sua parte Giulia.

