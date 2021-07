Che Dio ci aiuti, possibile addio alla protagonista più amata | Personaggio esce di scena

Tra le serie tv targate Rai più amate e seguite Che Dio ci aiuti è destinata ad allietare i fans con una nuova stagione, le storie raccontate da Suor Angela e i personaggi che la contornano serie ma anche ironiche, invitano alla riflessione ma senza troppo coinvolgere in drammi. Sarà anche per questo che la fiction miete ascolti altissimi e piace al pubblico che non manca di perdere una puntata nonostante ogni tanto qualche personaggio esca di scena pur avendo riscontrato il favore del pubblico. A dare anima alla suora più amata della televisione Elena Sofia Ricci che è affiancata da un cast eccellente: Valeria Fabrizi che interpreta Suor Costanza e promossa a vip in Ballando con le stelle, presente l’irruente Francesca Chillemi nel ruolo d’Azzurra e poi ancora Nico, Monica, Ginevra ed Erasmo.

Che Dio ci Aiuti 7, Azzurra lascia il set?

In molti si chiedono quale sarà il destino dei personaggi della fiction, se tutti saranno riconfermati o se qualcuno lascerà la serie. In queste ultime settimana è circolata la voce che la Chillemi, alias Azzurra prossima a prendere i voti e tentata nell’ultima puntata della stagione andata in onda da un bellissimo Can Yaman, sarebbe prossima a dire addio alla serie, con grande dispiacere del pubblico che ama molto il suo esuberante, a volte superficiale personaggio. Per il momento non ci sono fonti certe, l’unica cosa che è stata resa nota è che la Chillemi è impegnata anche su un altro set prodotto sempre da LuxVide, l’assenza dell’attrice a Che Dio ci aiuti potrebbe essere legata solo al coincidere delle due registrazioni.

Per il momento non risultano pervenute altre notizie, certo è che la perdita di Azzurra sarebbe un grave vuoto per la serie: è un personaggio ironico presente sin dal debutto della fiction cresciuto e maturato stagione e dopo stagione ma sempre divertente. Azzurra nonostante la sua apparente superficialità ha conquistato il pubblico dando voce anche a tutte quelle ragazze che appaiono svampite ma che in realtà hanno avuto un passato non facile e hanno un animo generoso pronte a condividere le loro emozioni.

Che Dio ci Aiuti settima stagione: novità e cambiamenti

La fine dell’ultima stagione di Che Dio Ci aiuti ha soddisfatto tutti: ogni personaggio ha trovato il suo lieto fine e questo ha fatto pensare al fatto che la possibilità che ci possa essere un settimo capitolo potesse essere lontana. E invece non è possibile fare a meno di una fiction di successo come quella interpretata da Elena Sofia Ricci che è ormai una cosa sola con Suor Angela nonostante non manchi di testare altri ruoli importanti in tv ma anche al teatro.

Nuove storie e sicuramente nuovi personaggi faranno la loro comparsa sul set di Che Dio ci Aiuti 7: i fans sono in attesa di vedere una nuova stagione della popolare fiction che siamo certi emozionerà e terrà i telespettatori incollati allo schermo.