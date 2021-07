Irama, cosa vuol dire il suo nome d’arte e come si chiama davvero

Irama è uno dei vincitori del talent show Amici di Maria De Filippi. Adesso è uno dei cantanti più apprezzati nel mondo della musica italiana grazie al suo indiscusso talento canoro. Molti non sanno il significato del suo nome.

La carriera di Irama

Irama è lo pseudonimo di Filippo Maria Fanti. Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, ha cantato sul palco dell’Ariston durante l’edizione del Festival di Sanremo 2016. Tuttavia il vero successo è arrivato nel 2018 quando ha portato a casa il montepremi di Amici. Successivamente si è rimesso in gioco a Sanremo nel 2019 e nel 2021. Nell’ultima edizione ha avuto dei problemi per via di un contatto con un positivo, ma Amadeus gli ha permesso di cantare tramite collegamento. Grazie al suo indiscusso talento ha ottenuto 24 dischi di platino e 4 dischi d’oro e ha venduto 150.000 copie dell’album Fiume. È stato anche al centro del gossip per un po’ di tempo per la sua breve relazione con Giulia De Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante. La loro storia giunta al capolinea dopo che il ragazzo è stato avvistato fuori Italia a cena in compagnia di un’altra, ovvero la sua attuale fidanzata. È un personaggio pubblico che suscita l’interesse e la curiosità della massa, non a caso in tanti si sono chiesti perché abbia scelto Irama come nome d’arte.

Il significato del nome e la vita privata

Irama non è altro che l’anagramma del suo secondo nome e in lingua malese vuol dire proprio “ritmo”. Infatti lui ha sempre coltivato la passione per la musica e oggi cantare è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Ha vinto anche l’edizione Amici speciali e i fan sono convinti che avrà tante altre gratificazioni perché si merita il successo. Nella scuola è stato apprezzato per l’umiltà, la voglia di migliorare e per i suoi brani. I maestri di canto non si sono mai lamentati sul suo conto. Per quanto riguarda la vita privata, Irama è legato da anni della fidanzata Victoria Stella Doritou, una delle top model più apprezzate nel mondo.

Curiosità sul cantante

Irama è cresciuto a Monza e fin da piccolo è stato affascinato dalla musica di Fabrizio De Andrè, ma poi si è avvicinato all’hip hop. Con il passare del tempo ha optato anche per altri generi musicali, dimostrando così di volersi mettere alla prova ogni giorno. Nel 2014 ha collaborato con Valerio Sgargi per realizzare tre singoli: Amore mio, Per te e È andata così. Infine secondo fonti attendibili pare che stia cercando casa con Victoria per andare a vivere insieme, dal momento che i vari lockdown li hanno costretti a stare separati l’uno dall’altra. La giovane è stata al centro del gossip per una relazione avuta in passato con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne.

