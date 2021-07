Veronica Gentili: avete mai visto il fidanzato? Si chiama Massimo ed è un noto sceneggiatore

Giornalista di talento ma anche uno dei più bei volti della tv contemporanea Veronica Gentile ha saputo conquistarsi nell’ultimo anno un posto d’onore nell’informazione di Rete 4. Molto competente, in grado di gestire i dibattiti soprattutto quelli politici più accessi Veronica è destinata a fare grandi cose in tv e non solo: adora fare giornalismo e informazioni e gli sono stati riconosciuti dei meriti importanti tanto che i direttori di rete hanno predisposto per lei grandi novità nei palinsesti della prossima stagione. Veronica non è solo una professionista è anche molto attiva sui social dove ha un profilo molto seguito.

Veronica Gentile: “Non sono una donna di casa anche se…”

Brava, ma soprattutto molto bella la Gentile non nega che le piace curare il suo aspetto e anche gli outfit molto spesso iconici e in grado di mettere in risalto la sua fisicità. Capello corvino, sguardo affascinante la Gentile non sbaglia un colpo e piace ai fans che non possono non apprezzare il suo aspetto fisico. Nonostante i tanti complimenti che Veronica riceve in modo quotidiano c’è da rilevare che la giornalista non è single, è infatti felicemente fidanzata e convive con con un uomo di nome Massimo. Ma chi è che cosa fa il misterioso compagno della giornalista, volto di rete 4?

A quanto pare Massimo lavora nel cinema, più precisamente dietro le quinte è infatti uno sceneggiatore e la loro relazione dura da circa 6 anni. Non amano apparire e cercano di tutelare la loro storia da gossip vari. A rivelare l’identità dell’uomo la stessa Gentile che in una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni ha reso noto alcuni dettagli della sua vita privata: “Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo: trippa, lasagne con carciofi e scamorza, polpettone con ricotta e spinaci…Diciamo che me lo sono scelto bene”.

Veronica Gentile felicemente innamorata

Veronica Gentile è serene e felice del suo percorso professionale tanto che per il periodo estivo è impegnata in un secondo programma Controcorrente: “Per questa estate, tutti i lunedì in prima serata, sarò in onda con un nuovo programma: Controcorrente. Sarà un talk show, ma non propriamente un talk show, si potrebbe dire un meta talk: cercheremo di rivisitarne la struttura classica.” Così ha presentato il neo talk su Instagram Veronica che sta accogliendo ogni opportunità per affermarsi.

La giornalista tuttavia si vive la sua vita privata in modo sereno, è innamorata da 6 anni e convive con l’uomo che ritiene essere la sua metà. Nonostante non abbia fatto segreto della sua relazione Veronica non appare spesso insieme al suo fidanzato tanto che neanche sul suo account Instagram appaiono insieme.