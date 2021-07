Davide Basolo di Temptation, chi corteggiava a Uomini e Donne? Ecco come andò a finire…

L’abbiamo visto in quest’ultima edizione di Temptation Island nel suo ruolo di tentatore, soprattutto nei confronti della fidanzata Jessica. Davide Bosolo però non è nuovo alle telecamere. Ve lo ricordate a Uomini e Donne? E’ stato corteggiatore nel Trono Classico. Ecco di chi..

Da Uomini e Donne a Temptation Island

Bartrender originario di La Spezia, Davide Basolo a Temptation Island 2021 si è fatto conoscere come tentatore. A cedere al suo fascino ammaliante è stata più di tutte Jessica Mascheroni, partecipante al reality con l’ex fidanzato Alessandro Autera.

Il single toscano con molta sensibilità e dolcezza ha cercato di aiutare Jessica per farle capire le mancanze all’interno del suo rapporto con il fidanzato, ma la loro conoscenza si è decisamente spinta oltre, con lei che ad un certo punto, condivide il suo letto una notte, mandando su tutte le furie Autera. Forse non tutti lo ricordano ma Davide Bosolo in passato è stato il corteggiatore a Uomini e Donne. Di quale tronista?

Ha messo in crisi la relazione di Jessica e Alessandro

Intanto la coppia Jessica-Alessandro è di fatto scoppiata. Mentre lui ha confermato di aver iniziato una frequentazione con la single Carlotta, viaggiando tra Roma e Milano e ammettendo anche un pò di gelosia a causa dei km che li separano, Jessica pare sia rimasta single, non avendo avuta nessuna continuazione “fuori” con il Basolo.

Lo stesso Davide recentemente in una diretta Instagram con altri tentatori, ha rivelato:

“Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto […] che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno”. Dunque, lui si definisce sono un aiutante e non il possibile protagonista di una nuova relazione dell’ex fidanzata.

Davide Basolo ha corteggiato…

Eppure Davide Basolo di “sofferenze in amore” ne sa qualcosa. Lui è stato infatti la “Non scelta” di Giovanna Abate a Uomini e Donne.

Come ricordano i ben informati il single di Temptation Island è stato il famoso e misterioso “Alchimista” con la maschera in stile “Casa di carta”. Quest’ultima tra l’altro una delle sue serie TV preferite.