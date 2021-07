Uomini e Donne, Giacomo rifiuta la proposta di lavoro di Maria De Filippi: il colpo di scena

Giacomo Czerny, uno dei protagonisti del trono Classico di Uomini e Donne, ha rifiutato un’importante proposta di lavoro da parte della padrona di casa, Maria De Filippi. Scopriamo di cosa si tratta.

Nato a Sarzano in provincia di La Spezia, Giacomo ha partecipato all’edizione 2020/21 di Uomini e Donne dove si è trovato a scegliere tra le corteggiatrici Carolina Ronca e Martina Grado. La scelta del 25enne è poi ricaduta sulla seconda ragazza con cui sembra stia instaurando un bel legame basato su un forte sentimento reciproco.

Il no di Giacomo Cerny a Maria De Filippi

Giacomo nella vita è sempre stato appassionato di video e cinema tanto da essere diventato un videomaker professionista. Questa caratteristica non è sfuggita a Maria De Filippi che non appena il giovane ha concluso la sua avventura come tronista ha avanzato un’offerta di lavoro proponendo a Cezrny di entrare a far parte della redazione di Uomini e Donne per la realizzazione di alcuni contenuti video. Per molti si sarebbe trattato di un vero e proprio sogno, poter lavorare al fianco di un nome così importante del panorama televisivo italiano, ma questo non è il caso dell’ex tronista che ha rifiutato la proposta fatta dalla conduttrice.

Cosa fa Giacomo Cerny

Giacomo ha infatti preferito declinare l’offerta per continuare a lavorare con la SRmultimedia Wedding Videos, una società che si occupa di realizzare contenuti audio video per grandi eventi privati come matrimoni ma anche per spot pubblicitari. L’azienda ha sede a La Spezia e a guardare il profilo Instagram sembra essere un punto di riferimento nell’ambito dei matrimoni.

Giacomo Cerny su Instagram

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Giacomo ha anche raggiunto una certa popolarità sui social network, in particolare su Instagram dove ha superato i 200 mila follower avendo la possibilità di lavorare anche su questa piattaforma con importanti brand. Inoltre il giovane videomaker è molto attivo e ama tenersi in contatto con i propri fan condividendo alcuni momenti di vita privata e di lavoro.