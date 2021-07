Temptation Island, Luciano Punzo sapete chi è la sua ex? Bellissima ballerina

Luciano Punzo, il bruno tentatore napoletano di Temptation Island ha stregato Manuela Carriero con i suoi modi di fare gentili e romantici. Ma chi c’era nel cuore del 27enne fino a qualche tempo fa? Ecco chi è la sua ex fidanzata

Ha fatto innamorare Manuela Carriero

Uno dei personaggi che più ha spiccato per bellezza e modi di fare in questa edizione di Temptation Island è senza dubbio il tentatore Luciano Punzo. Alto, bruno e con due occhi dolcissimi, il 27enne modello napoletano, è riuscito a conquistare l’ex fidanzata di Stefano Sirena, la brindisina Manuela Carriero.

La loro storia ha appassionato il pubblico, anche perchè la loro complicità è andata crescendo tra le parole romantiche di lui e le sofferenze e incertezze di lei, nei confronti di Sirena, reo di averla tradita in passato più volte.

Tutti si stanno chiedendo come stanno andando le cose tra l’ex tentatore e l’ex fidanzata di Stefano e sembra che ciò che poteva apparire un fuoco di paglia solo per la presenza delle telecamere, sta diventando invece qualcosa di più concreto. Luciano, come ha dichiarato a Filippo Bisciglia, nell’ultima puntata del reality, ha già presentato i suoi genitori alla ragazza pugliese, anche se solo attraverso una videochiamata. Ma cosa sappiamo di più di lui? E soprattutto chi è la sua ex?

Ecco chi è l’ex fidanzata di Luciano Punzo

Luciano Punzo è stato per tanto tempo fidanzato con Valeria Iacomino, da cui ha avuto anche una bambina, Eva, nata nel 2017. Valeria appartiene al mondo dello spettacolo, ma non quello degli studi televisivi, ma quello dei palcoscenici dei teatri, perchè fa parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, una delle scuole di danza più prestigiose d’Italia.

L’ ex fidanzata di Punzo è una donna bellissima ma molto riservata. Lo si denota dal fatto che il account Instagram è privato. Tuttavia nel web è possibile trovare foto che la ritraggono assieme al padre di sua figlia o mentre è sulle punte. Valeria Iacomino è nata a Napoli il 4 luglio e fin da bambina ha coltivato la passione per la danza fino ad entrare nell’Accademia di ballo del San Carlo perfezionando la sua formazione e imparando dai grandi maestri del ballo internazionale. La ballerina non ha mai smesso di danzare tranne nel periodo in cui era incinta di Eva.

Valeria e Luciano si sono fidanzati nel 2015, all’epoca il modello campano aveva 21 anni. La loro storia è durata fino al 2019 anche se oggi sono rimasti in buoni rapporti per la loro bambina. “Ho avuto dalla vita il massimo che si potesse avere”, ha scritto la ballerina su Facebook riferendosi alla nascita della sua bambina.