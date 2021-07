Cristiana Dell’Anna, perché ha lasciato Un Posto al Sole? L’attrice di Gomorra ha svelato la verità

Cristiana Dell’Anna, ha interpretato due dei personaggi più apprezzati di Un Posto al Sole ma perché l’attrice ha lasciato la soap opera? Scopriamolo.

Nata a Napoli nel 1985, Cristiana ha conosciuto il grande pubblico proprio grazie a Un Posto al Sole in cui ha interpretato Micaela e Manuela Cirillo, sorelle gemelle di Serena. Si tratta di due personaggi complessi che si trovano ad amare entrambe lo stesso ragazzo, Niko, con cui Micaela andrà a letto fingendosi Manuela e da cui nascerà il piccolo Jimmy che poi crescerà con il padre.

Perché Cristiana Dell’Anna ha lasciato Un Posto al Sole

Cristiana ha fatto parte del cast di Un Posto al Sole dal 2012 al 2016, anno in cui ha lasciato la serie. Questa scelta come lei stessa ha dichiarato è dipesa dall’arrivo di nuovi progetti, infatti l’attrice fino al 2019 ha recitato nei panni di Patrizia Santoro in Gomorra – La Serie. Nonostante la scelta di lasciare la soap di Rai 3 Cristiana non ha mai dimenticato di ricordare quanto questa esperienza sia stata fondamentale per lei e per la sua carriera.

Dopo Un Posto al Sole e Gomorra

Cristiana, dopo Un Posto al Sole e Gomorra ha preso parte a importanti produzioni debuttando al cinema con Mister Felicità, film scritto e diretto da Alessandro Siani e nell’ultimo anno ha interpretato un personaggio in Qui Rido Io, pellicola diretta da Mario Martone con protagonista Toni Servillo che sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 9 settembre 2021.

Cristiana Dell’Anna oltre la recitazione

Oltre ad essere un’attrice di talento che negli ultimi anni si sta facendo spazio nel panorama televisivo e cinematografico italiano, Cristiana ha anche un’altra grande passione, la musica. Infatti nel dicembre del 2020 ha pubblicato il suo primo singolo, Carpe D.M, lavorato in collaborazione con il musicista napoletano Carlo Lomanto.