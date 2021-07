Temptation Island, spunta la foto di Alessandro dal passato: ecco com’era

E’ uno dei protagonisti di questa attuale edizione di Temptation Island: ecco che sui social spunta una foto amarcord di Alessandro Autera, fidanzato di Jessica. Siete curiosi di vedere com’era?

Nell’attuale edizione di Temptation Island, un reality di grande successo che mette in gioco delle coppie che vengono tentate e testano i loro sentimenti, c’è una coppia che si sta evidenziando come protagonisti: parliamo di Alessandro Autera e della sua fidanzata Jessica Macheroni.

La coppia vive una relazione stabile dal 2014: i due dopo ben sette anni di fidanzamento ha poi deciso di fare il grande passo con la convivenza e da ben due anni vive insieme a Trezzano sul Naviglio. Vivere insieme però, 24 ore su 24, ha portato dei cambiamenti nella loro storia d’amore e così la stessa compagna di Alessandro, Jessica, ha deciso di scrivere alla redazione di Temptation Island, chiedendo di poter partecipare per dare una scossa importante alla loro relazione e per testare la loro solidità.

Mentre sono impegnati nel pieno del reality, dai social spunta una foto del passato della coppia di Alessandro e Jessica.

Temptation Island, Alessandro ecco com’era

Era la vigilia di Natale, il 24 dicembre del 2017, ben cinque anni fa: da Facebook spunta uno scatto amarcord pubblicato da Jessica Mascheroni che ritrae lei e il suo compagno Alessandro Autera, abbracciati e affiatati.

La coppia è sul divano di casa ed è pronta a festeggiare insieme il Natale: Jessica aggiunge una dolce didascalia alla fotografia, parlando di “tanto amore” e definendo il suo compagno un “Harry Potter” perché indossa dei grandi occhialoni da vista, in stile retrò.

Visi sereni e distesi, avvinghiati l’uno all’altro, dalla foto del passato emerge nella coppia formata da Alessandro e Jessica molto amore e tanto affiatamento: uno scatto che non lascia trapelare la futura crisi che ha portato poi la coppia a decidere di partecipare a Temptation Island.

Jessica e Alessandro: la loro relazione al capolinea

Dopo un mese di reality, Jessica e Alessandro hanno deciso di lasciarsi e andar via dal programma dividendo le loro strade.

La scelta di andare a Temptation Island era stata voluta da Jessica che aveva notato una mancanza di passione e di complicità da parte del compagno, più attento alla sua forma fisica che alle richieste della donna.

Effettivamente, quindi, il reality dei tentatori non ha fatto altro che confermare come il loro amore, ormai, era giunto alla fine: infatti durante il percorso Jessica era sembrava felice di ricevere le attenzioni del tentatore Davide Basolo, trovando in lui caratteristiche che da tempo cercava in Alessandro, senza successo.

Nel falò di confronto, avuto dopo che Jessica ha dormito con il tentatore Davide, la coppia ha deciso di lasciarsi. Ad un mese da questa scelta, sembra proprio che i due continuino per strade diverse. Jessica è tornata nella casa che condivideva con Alessandro per recuperare i suoi affetti ma senza tornare sui suoi passi.

L’unica certezza, confermata da entrambi, che la loro vita da single, adesso, li fa stare meglio: Jessica ha ammesso di essersi subito abituata a vivere in solitudine e Alessandro ha detto di sentirsi rinato.