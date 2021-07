Un posto al sole: anticipazioni puntata 30 luglio, Guido ancora nei guai

S’infittisce la trama della soap opera di Rai 3, Un posto al sole: ecco cosa accadrà nella puntata in onda domani.

Continuano le avventure dei protagonisti di Un posto al sole, la soap opera italiana più longeva di sempre, con ben 25 stagioni all’attivo. Partita il 21 ottobre 1996 alle 18:30 con poco più di un milione di telespettatori, il successo è andato man mano crescendo, portando la fiction, una volta spostata alle 20:30 e successivamente alle 20:45, a toccare punte del 15% con più di tre milioni di telespettatori. Un appuntamento ormai fisso per il pubblico di Rai 3.

Dove eravamo rimasti

Questa settimana, i fan della trasmissione hanno potuto vedere una Serena sempre più addolorata per la distanza di Filippo da lei e dalla loro bambina. Anche lui soffre molto a causa dell’amnesia che lo ha colpito dopo l’operazione a cui si è sottoposto, e non mancano i tentativi per riappropriarsi dei suoi ricordi. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nelle ultime puntate e cosa accadrà domani nell’episodio del 30 luglio. L’appuntamento è sempre alle 20:45 sul terzo canale.

Aria pesante per diversi protagonisti

Negli ultimi giorni, abbiamo visto Filippo faticare per riuscire a trovare un po’ di serenità dopo l’intervento. Anche Roberto è preoccupato per lo stato d’animo del figlio e per la probabile partenza di Marina. Silvia, invece, ha bisogno di fare i conti con se stessa per capire se la sua storia d’amore con Michele sia ormai sul punto di finire.

Continuano i problemi al pastificio per Fabrizio

Serena, non senza difficoltà, ha preso consapevolezza della distanza che separa ormai Filippo dalla sua vita e da quella di Irene. Nel frattempo, il comportamento di Fabrizio insospettisce Marina, che è sul punto di scoprire i suoi problemi al pastificio. Focus anche su Ornella e Raffaele, che discutono del diverso approccio alla vita dei figli.

Marina, Ferri e Filippo: cosa succede

Fabrizio, comunque, ignora i consigli di Marina ed è convinto di riuscire a superare la crisi che ha investito il pastificio grazie alla propria strategia imprenditoriale. Intanto, per Ferri e Filippo non mancano emergenze dell’ultimo minuto: gli imprevisti sono ormai un classico di Un posto al sole!

Sparita la pistola d’ordinanza di Guido

Ma le sorprese non finiscono qui. Guido, soccorso da Raffaele e Franco dopo aver subito un’aggressione, realizza che qualcuno gli ha rubato la pistola d’ordinanza. Un fatto grave che potrebbe creare non pochi problemi…

Puntata del 30 luglio: ecco cosa accadrà

Veniamo all’episodio che andrà in onda domani. Filippo prova ancora una volta a recuperare ricordi perduti dopo l’operazione e decide di fare un nuovo tentativo. Con la chiusura estiva dello studio ormai alle porte, Niko e Susanna, invece, avranno l’occasione di passare un po’ di tempo insieme. Speranza combattuta tra il romanticismo di Samuel, che ha finalmente trovato il coraggio di invitarla a cena, e il cinismo di Vittorio, verso cui non smetti di provare una forte attrazione, si troverà costretta a prendere una decisione: chi sceglierà?