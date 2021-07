Temptation Island, sputano foto di Alessandro dal passato: com’era prima del successo, diversissimo

Alessandro Autera è uno dei protagonisti dell’ edizione di Temptation Island appena conclusa, che fino a qualche giorno fa, con la messa in onda dell’ultima puntata di martedì scorso, ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Alessandro è entrato nel reality dei sentimenti con Jessica, si è contraddistinto per la sua particolare attenzione agli allenamenti e alla forma fisica. Ma com’era prima di apparire in TV? Scopriamolo

Il milanese con l’azienda di famiglia

Trentaquattro anni, originario di Milano, Alessandro Autera ha partecipato a Temptation Island edizione 2021 assieme a Jessica Mascheroni, a questo punto, ex fidanzata. La sua vita privata è emersa durante le puntata del reality dei sentimenti e abbiamo scoperto che è nato a Milano e che lavora nell’azienda di famiglia, che stando alle sue ripetute precisazioni, gli permette di vivere una vita più che agiata soddisfacendolo di ogni sfizio, compreso quello delle macchine costose.

Per 7 anni è stato fidanzato con Jessica Mascheroni, anche lei originaria di Milano, e con lei conviveva da da 2 anni. E’ obbligatorio parlare al passato, perchè non solo la coppia all’ultimo falò ha deciso di uscire separatamente, ma stando agli aggiornamenti trasmessi su Canale 5, Alessandro attualmente starebbe vivendo una conoscenza con la tentatrice Carlotta Adacher.

L’avventura a Temptation Island

Alessandro e Jessica stavano vivendo un momento di stallo da una anno e mezzo, poco dopo l’inizio della loro convivenza. E’ stata proprio Jessica a scrivere alla redazione del programma raccontando di essere delusa da Alessandro, diventato monotono e poco intraprendente. Insomma, completamente diverso da come lo aveva conosciuto.

Dopo 5 anni dal loro rapporto decidono di andare a convivere, precisamente a Trezzano sul Naviglio ma è proprio questo passo importante che scaturisce nella coppia, una serie di problematiche. Jessica Mascheroni comincia a lamentare un’insofferenza verso l’atteggiamento passivo del suo fidanzato Alessandro. Nel video di presentazione, Jessica lo descrive freddo, monotono, eccessivamente casalingo, votato alla palestra, al lavoro e al cellulare.

Alessandro conferma le parole di Jessica adottando nel villaggio delle single, un atteggiamento concentrato esclusivamente su se stesso, dedicandosi esclusivamente alla dieta e agli allenamenti. Ma com’era Alessandro prima di diventare famoso? Si immolava da tempo alla palestra e alla forma fisica?

Alessandro Autera prima della TV

Attraverso il suo account Facebook, che come copertina riporta ancora una foto di lui e Jessica insieme, lo vediamo perfettamente curato e con un fisico smagliante.

In una foto più vecchia, precisamente del 2015, Alessandro appare ammiccante verso l’obiettivo, i capelli tirati indietro e la camicia semiaperta, pronta a mostrare parte del suo petto muscoloso e tatuato. Nella foto appare decisamente più giovane e con un acconciatura diversa da quella attuale. Si stenta a riconoscerlo.