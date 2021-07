Luciana Littizzetto in ospedale: come sta la comica torinese dopo l’intervento

Nel corso degli anni tutti noi abbiamo imparato ad amare la simpatia e l’ironia un po’ pungente di Luciana Littizzetto. Alcuni giorni fa, la comica torinese ha dovuto subire un intervento chirurgico.

Proprio grazie al suo grande seguito, Luciana è stata inondata di messaggi di affetto, non solo dai suoi colleghi del mondo dello spettacolo, ma anche dai suoi innumerevoli fan. Ecco quali sono, a una settimana dall’intervento, le sue condizioni.

Luciana Littizzetto in ospedale

Il capodanno del 2019 per Luciana Littizzetto è stato tutt’altro che all’insegna di festeggiamenti. L’attrice, infatti, pochi giorni prima dell’ultimo dell’anno, è caduta mentre passeggiava per le strade di Torino, subendo gravi danni alla rotula e al polso. È stata la stessa Luciana che, con i suoi modi autoironici che la contraddistinguono, ha informato i suoi fani dell’accaduto. Ora, a più di un anno di distanza, la Littizzetto ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in un letto d’ospedale.

Luciana, tramite questa foto, tranquillizza e spiega a tutti coloro i quali le vogliono bene che l’intervento da lei affrontato è servito per rimuovere “fili e ferri” della precedente operazione.

Luciana: la donna che affronta tutto con il sorriso

Dopo l’intervento subito alcuni giorni fa, Luciana Littizzetto, tramite i suoi social, fa sapere cosa l’aspetti ora, e ci tiene a ringraziare anche il team di dottori che si è occupato di lei: “E sono ancora qua, eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff. Grazie #dottsalvatorecaviglia”. L’operazione è stata effettuata all’istituto Humanitas di Milano. Da adesso in poi, per Luciana, inizia un periodo fatto di riposo e tanta, tanta riabilitazione, per poter tornare presto a farci divertire, come ha sempre fatto.

L’ondata di energia e simpatia sprigionata dalla nostra Lucianina nazionale non passa di certo inosservata. Ormai ospite fissa del programma Che tempo che fa, la Littizzetto non perde occasione di trattare temi di attualità molto delicati nei suoi monologhi, riuscendo sempre, tuttavia, a far ridere chiunque l’ascolti. Nonostante il brutto incidente che l’ha vista protagonista nel 2019, Luciana non si è mai fermata e, con gamba e braccio ingessati, ha comunque fatto la sua apparizione nel programma condotto da Fabio Fazio, seppur in collegamento da casa. Ad oggi, altre sedute di fisioterapia aspettano l’attrice, ma una volta terminata la fase del recupero, questo incidente sarà solo un brutto ricordo. Forza Lucianina!