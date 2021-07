Roberta Bruzzone prima e dopo: com’era e com’è la protagonista di Ballando Con Le Stelle

Criminologa di successo, promossa a personaggio tv di vari programmi talk e oggi anche opinionista di Ballando con le Stelle Roberta Bruzzone si è conquistata la popolarità mostrando competenza, professionalità e anche molta intelligenza. Nel suo lavoro è tra le più richieste del sistema e le sue opinione in merito ai delitti più efferati merita credibilità e sostegno. Oggi nota al pubblico la Bruzzone è sulla cresta dell’onda d’anni e nel tempo è cambiata anche fisicamente.

Roberta Bruzzone com’è cambiata negli ultimi 10 anni: ha fatto ricorso al bisturi?

La criminologa e psicologa forense come personaggio pubblico è stata anche presa di mira per i suoi presunti ritocchi estetici. A metterla sulla gogna niente meno che Selvaggia Lucarelli, oggi collega a Ballando con le stelle. La giornalista condivise alcuni scatti dell’esperta mostrando come era cambiata nel giro di 10 anni e confermando che aveva fatto ricorso al bisturi solo per apparire diversa e migliorata in alcuni dettagli. Uno scatto particolare divise i social: i fans si schierarono dalla parte della criminologa riconoscendole una bellezza naturale mentre altri posero l’accento sul fatto che i lineamenti del viso erano stati se non stravolti cambiati in alcuni aspetti.

La Bruzzone ha anche adottato un cambio di look divenendo molto più personaggio tv che esperta di criminologia. La psicologa forense recentemente ha anche espresso la sua opinione in merito a ritocchi estetici, in un’intervista rilasciata a a Repubblica ha spiegato chiaramente il suo punto di vista: “Ma le sembro rifatta? Solo vitamine e collagene. In più, porto sempre i pantaloni e non giro con le tette di fuori. Ho una vita regolare. Un marito. Una casa con il giardino. Sì, pure gattara. Ma le uniche curve di cui mi vanto sono quelle del cervello”.

Roberta Bruzzone: “Il senso d’inadeguatezza fisica spinge a fare cose …”

La posizione di Roberta Bruzzone sulla chirurgia estetica sembra chiara e a quanto pare è qualcosa che almeno per ora non la riguarda, anzi è convita che il ricorso a questa pratica da parte di molte persone soprattutto donne sia legata ad un’inadeguatezza fisica che spinge a fare cose inaspettate ma con cui oggi è necessario confrontarsi. Al Il Giorno in proposito ha dichiarato:

“Il senso di inadeguatezza fisica, alimentata dallo specchio e dai programmi Tv spinge molte donne a cercare interventi di chirurgia estetica sempre più invasivi. La fragilità delle persone, il desiderio di piacere e di piacersi, le spinge a cercare un sedere alla brasiliana o una taglia di seno in più”. Parole quella della criminologa che invitano ad un’attenta riflessione.