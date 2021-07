Il Volo, questa ragazza è la nuova fidanzata del cantante: passione alle stelle

Pietro Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono i tre giovani tenori de Il Volo, gruppo nato casualmente quando i tre cantanti parteciparono a Ti Lascio una canzone. Da quella partecipazione sono passati molti anni e il successo artistico del gruppo è esploso in tutto il mondo, sono infatti considerati ambasciatori della musica italiana e sono molto amati dal pubblico internazionale che li attende con entusiasmo in tutte le loro esibizioni. L’interesse sul Il Volo è concentrato soprattutto sulla loro musica anche se come vip sono spesso oggetto d’interesse della cronaca rosa.

Il Volo, Ignazio Boschetto pazzo di lei

In questi giorni si parla molto dei tre ragazzi de Il Volo e dell’amore trovato da uno dei tre. In particolare una nota ragazza Ana Paula Guedes brasiliana di professione ballerina avrebbe travolto uno dei tre tenori facendo completamente capitolare anche in dichiarazioni d’affetto pubbliche. Ignazio Boschetto si è dichiarato fidanzato con la ballerina che a quanto pare sembra essere anche nota, il giovane ha anche condiviso alcune storie su Instagram dove rivela il suo affetto per la bella ragazza che stando a quanto riportato da rumors accreditati condividerebbe l’attrazione per il giovane tenore.

Dopo la perdita del padre avvenuta lo scorso inverno Ignazio oggi avrebbe ritrovato un certo equilibrio sentimentale, Ana le avrebbe donato di nuovo il sorrido dimostrandole affetto e attenzione. Certo è che Boschetto mantenere un rapporto stabile non sarà facile, i continui impegni di lavoro in giro per il mondo rendono difficile ad ogni artista le relazioni serie. Anche il suo collega Pietro Barone nei mesi scorsi ha chiuso la relazione con Valentina Allegri figlia del noto coach Massimiliano proprio a causa della continua distanza che non permetteva ai due di vivere una relazione normale.

Ana Paula Guedes chi è la bellissima ballerina

Ana Paula Guedes è una nota ballerina d’origini brasiliane, attualmente impegnata come maestra in Danca dos Famosos versione brasiliana di Ballando con le stelle è molto nota nel suo paese e questo ha concentrato il gossip su di lei e sulla relazione con il giovane tenore che a quanto pare, viste anche le sue dichiarazioni social, non ha nessuna intenzione di nascondersi.

Ana è anche una modella e un’influencer di successo il suo profilo social è molto seguito e non manca di condividere i momenti professionali e quelli privati. Nonostante non ci siano dubbi sul rapporto nato con Boaschetto per il momento i due non hanno rilasciato nessuna dichiarazioni ufficiale e stanno provando, impegni professionali permettendo, a godersi la loro estate: potrebbe essere vero amore ma anche solo una breve conoscenza passionale solo il tempo potrà dirlo.