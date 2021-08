Tina Cipollari capelli neri e magrissima: la vamp di Uomini e Donne irriconoscibile

Molto amata dal pubblico, pioniera grazie a Maria de Filippi della nascita di un nuovo ruolo tv Tina Cipollari continua ad essere una dei protagonisti di Uomini e Donne. Opinionista doc insieme a Gianni Sperti e alla silenziosa Tini Cansino Tina ha conquistato la popolarità grazie al suo ruolo a volte discusso nel dating show, ruolo dove molto spesso esprime in modo anche troppo colorito il suo parere sulle relazioni nati in studio. Tina ha debuttato a Uomini e Donne come corteggiatrice, ed è proprio nel programma di Queen Mary che ha conosciuto il suo oggi ex marito Kikò Nalli da cui ha avuto tre figli.

Tina Cipollari com’è cambiata la vamp dal suo debutto tv

In questi anni la Cipollari è sempre stata sulla cresta dell’onda, le hanno proposto alcuni ruoli tv soprattutto nei reality anche se ufficialmente ha accettato solo di partecipare a Pechino Express. Nel tempo Tina è anche cambiata fisicamente, solitamente il pubblico l’ha ricorda con la sua chioma riccia e bionda e una fisicità prorompente che spesso ha dichiarato di combattere sottoponendosi a varie diete. In alcuni casi l’opinionista è stata anche accusata d’essere ricorsa al chirurgo estetico anche se non ci sono prove ufficiali di qualche rilevante cambiamento fisico. Recentemente Tina ha perso anche peso e ha voluto condividere questo successo sui social dove i fan le hanno fatto tantissimi complimenti.

Eppure Tina non è sempre stata bionda e formosa, in rete circolano alcuni scatti che la ritraggono con un outfit decisamente diverso. Capello liscio ma soprattutto nero corvino e molto magra la Cipollari appare irriconoscibile. Un look decisamente distante da quello a cui ha abituato il suo pubblico che risale a più di qualche anno fa ma che tuttavia esprime il carattere deciso e determinato dell’amata opinionista. La vamp di Uomini e Donne conosce oggi le dinamiche della tv e spesso è proprio lei a smascherare chi arriva nel programma solo per ricercare popolarità.

Tina Cipollari vs Gemma Galgani: “Deve a me il successo”

Tina Cipollari negli ultimi anni è diventata l’alter ego di Gemma Galgani, sua acerrima nemica di cui non tollera alcuni suoi comportamenti ma soprattutto non crede che sia veramente alla ricerca dell’anima gemella. In una recente intervista ha infatti parlato della dama non sempre in modo positivo: ” E’ una donna volubile che va dove tira il vento”. Tina ha anche aggiunto: “È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius”.

Infine l’opinionista non ha potuto fare a meno di porre l’accento che il cambiamento fisico di Gemma è legato soprattutto all’incontro con Giorgio Manetti: “Il suo cambiamento fisico? Deve a Giorgio Manetti la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda.”