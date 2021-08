Ambra e Allegri aggiornamenti, la coppia beccata così: le foto non lasciano dubbi

Entrambi personaggi pubblici molto amati dal pubblico Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono una delle coppie più seguite dal gossip degli ultimi anni. Una relazione la loro sotto i riflettori sin dall’inizio soprattutto perchè provenienti da due realtà diverse anche se molto simili. Lei attrice, ma anche star del piccolo schermo da quando era molto giovane, iconica e molto seguita anche sui social, mentre lui allenatore di successo solitamente restio alla visibilità si sono incontrati e innamorati e all’inizio della loro storia tutto sembrava filare liscio.

Ambra Angiolini e Allegri sono ancora una coppia?

In seguito al lockdown e alla pandemia che ha costretto tutti a ridimensionare le proprie abitudini quotidiane si è più volte parlato di un allontanamento della coppia. I due non solo non sono stati più paparazzati insieme ma non hanno neanche condiviso scatti dei loro incontri il che ha fatto intuire che c’erano dei problemi di relazione. Rumors a parte Ambra non ha rilasciato mai nessuna dichiarazione in merito, ne tanto meno l’allenatore che è solito anche chiudere i suoi profili social quando l’attenzione nei suoi confronti aumenta, ha detto qualcosa in merito. Di sicuro il silenzio degli ultimi mesi ha fatto molto parlare di loro.

Solo recentemente i due sono riapparsi insieme nella capitale, in occasione degli internazionali di tennis che si sono svolti a Roma Ambra e Massimiliano si sono visti. Paparazzati in atteggiamenti affettuosi hanno tacitamente confermato che il loro feeling non è affatto cambiato: sono molto presi l’uno dall’altro e stanno vivendo un amore diverso ma con delle basi solide e sincere. Intervistata a Domenica in Ambra ha spiegato come vive oggi l’amore e il rapporto a due: decisamente in un modo diverso rispetto al passato.

Ambra Angiolini: “Ora mi salvo da sola”

Ambra Angiolini ha ammesso alla sua amica Mara Venier che l’amore oggi è qualcosa in più. E se prima era convinta d’aver bisogno di qualcuno per essere salvata oggi sa di potercela fare da sola, un compagno è un valore aggiunto ma non l’essenziale: “Non è vero. Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire.”

Ambra ha in serbo per il futuro la realizzazione di molti progetti professionali che la impegneranno in modo quasi totale, mentre Allegri presto tornerà ad allenare la Juventus pronto a fare la spola tra Torino e Brescia, città dove risiede Ambra e che raggiungerà appena i suoi impegni di lavoro glielo permetteranno.