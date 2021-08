Vite al limite rischio chiusura: choc tra i fan, cosa sta succedendo

Bufera su uno dei programmi più seguiti di Real Time, Vite al limite che ha per protagonista il dottor Nowzaradan e i suoi tanti pazienti obesi che hanno scelto di rivolgersi alla clinica di Houston per riappropriarsi della loro normalità. Molti i personaggi obesi che hanno chiesto aiuto al celebre medico che è ormai non solo è un personaggi tv molto amato ma è soprattutto un medico di un certo rilievo nel settore. Nonostante i metodi non sempre ortodossi del noto dietologo Vite al limite è divenuto in poco tempo un programma internazionale giunto oggi alla sua nona edizione.

Vite al limite nella bufera: intentata causa contro il programma

Purtroppo in queste ore Vite a limite sta subendo attacchi e critiche a causa del suicidio L.B. Bonner uno dei partecipanti alla serie. I parenti di Bonner sostenuti anche d’alcuni ex partecipanti si sono rivolti ad un avvocato per chiedere la chiusura del programma e mettere sotto analisi il dottor Nowzaradan e tutto il suo staff. La causa sarebbe mossa dal fatto che Bonner nonostante sia dimagrito tantissimo in seguito alla partecipazione di Vite al Limite abbia subito tantissime pressioni dallo staff della clinica di Houston, pressioni che avrebbero indotto l’uomo a togliersi la vita.

Anche altri ex concorrenti come Bolton, Radanovic, Krasley e Covey si sono aggiunti all’attacco dei famigliari di Bonner, tutti sostengono che il medico non avrebbe dato peso alla disagio emotivo procurato dalle sue pressioni dirette al dimagrimento. Alla situazione si è aggiunto anche il fatto che il dottor Nowzaradan avrebbe sfruttato i problemi dei sui pazienti solo per raggiungere una maggiore spettacolarizzazione. Per ora la polemica incalza e sotto esame non c’è solo il noto medico che ad ogni modo ha aiutato tante persone a raggiungere un peso forma, riconquistare la loro salute e una vita normale ma la realizzazione di programmi di questo genere che sfruttano i disagi emotivi dei singoli per fare audience.

Vite al Limite, richiesta la chiusura del format

Ad oggi Vite al Limite è un programma di successo, ha aiutato non solo chi ha scelto di sottoporsi alle cure della nota clinica di Houston ma anche chi da spettatore ha seguito i progressi dei vari protagonisti convincendosi di potercela fare.

Gli avvocati di Bonner hanno per il momento chiesto la chiusura del programma vantando ragioni legate all’aspetto emotivo e ad una mancata sensibilità verso chi vive dei veri e propri malesseri legati all’obesità. Difficile dire se il programma subirà veramente un arresto ma certamente la questione, almeno per ora, ha dato vita a molte polemiche che stanno interessando i talk statunitensi ma anche quelli internazionali.