Raffaella Carrà patrimonio: svelato il nome dell’erede, ecco di chi si tratta

La morte di Raffaella Carrà ha sorpreso tutti, decesso arrivato in modo inaspettato nonostante la conduttrice fosse affetta da tempo da un tumore che ha saputo nascondere non facendo trapelare nessun dettaglio alla stampa. La nota showgirl icona della tv degli ultimi anni, rivoluzionaria nel modo di fare spettacolo e imitata da moltissime artiste di oggi per cui è stata fonte d’ispirazione e imitazione è stata salutata calorosamente dal suo pubblico di ogni età e da ogni parte d’Italia e non solo. Nota anche in Spagna dove il suo ricordo è stato più volte omaggiato Raffaella Carrà oggi continua ad interessare la stampa curiosa di conoscere a chi sarà destinato il suo patrimonio visto che non ha avuto figli o eredi diretti.

Raffaella Carrà, chi sarà la sua erede artistica?

Legata in modo materno ai nipoti figli del fratello anche lui deceduto prematuramente a causa di un brutto male, e allo stesso tempo affettuosamente vicina ai figli dell’ex compagno Boncompagni Raffaella Carrà non ha un erede diretto e questo pone molti quesiti in merito alla cessione della sua eredità. In queste ore sono stati fatti alcuni nomi anche se la situazione non è ancora stata chiarita del tutto. Per quanto riguarda invece la sostituzione artistica dell’eclettica conduttrice che durante la sua carriera si è prestata ad interpretare ruoli diversi rispettando l’esigenze e i cambiamenti del mondo televisivo sono stati fatti vari nomi che potrebbero sostituirla o solo almeno sperare di somigliarle nei modi d’apparire e condurre.

Tra i vari personaggi tv contemporanei quella che potrebbe essere vicina al talento di Raffaella Carrà potrebbe essere Elodie. L’ex allieva d’Amici in questi anni ha saputo dimostrare d’essere un personaggio versatile e di talento oltre che una persona intelligente e professionalmente preparata. Star delle hit estive, icona di moda e fashion grazie alla scelta di look all’avanguardia e sempre di tendenza, vita privata condivisa sui social e anche ballerina non improvvisata Elodie potrebbe rivelarsi nel giro di pochi anni un’artista completa.

Elodie, erede di Raffaella Carrà: sarà in grado d’eguagliarla?

Per molti Elodie potrebbe essere l’erede perfetta di Raffaella Carrà e il dibattito sull’ex allieva d’Amici è acceso. Del resto la cantante romana felicemente fidanzata con il rapper Marracash è sbocciata artisticamente negli ultimi tempi dimostrando con entusiasmo d’essere in grado d’affrontare ogni tipo di ruolo televisivo e non solo.

E anche se la giovane cantante ammette che è la musica la sua vera passione non si sottrae a sperimentare nuove opportunità di lavoro e come Raffaella Carrà si butta in ogni nuova impresa non temendo commenti o eventuali conseguenze. Elodie ha anche il consenso del pubblico che sui social non manca di rivelarle di seguirla con costanza e attenzione.