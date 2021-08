Temptation Island, dopo la tempesta arriva il sole: i due pronti al matrimonio

Tutti noi abbiamo pianto e gioito insieme a loro, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, durante l’edizione di Temptation Island che li ha visti protagonisti.

A distanza di un anno dalla loro partecipazione al programma, la conduttrice e l’ex calciatore hanno deciso di fare un passo importante voluto fortemente da entrambi: convolare a nozze. Ecco tutte le indiscrezioni a riguardo.

Manila e Lorenzo presto sposi

La storia d’amore tra Manila e Lorenzo, che dura da ben quattro anni, ha appassionato e continua ad appassionare una grande fetta pubblico. Finalmente, la coppia ha annunciato il loro matrimonio: la data non è ancora stata fissata, ma il settimanale Di Più ha svelato la location nel quale si svolgerà la cerimonia.

Le nozze verranno celebrate in Toscana alla tenuta dello Sportivo: una bellissima villa immersa nella natura di proprietà di Lorenzo. Nonostante il grande amore che li ha sempre uniti, Manila e Lorenzo hanno dovuto aspettare molti anni per poter diventare marito e moglie. Prima di conoscere Amoruso, la Nazzaro era sposata con Francesco Cozza, dal quale solo ora è riuscita a ottenere ufficialmente il divorzio.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, Lorenzo si è trasferito a Roma per amore di Manila, la quale risiede nella capitale già da molti anni, insieme ai suoi due figli avuti dal precedente matrimonio: Nicolas e Francesco Pio. In attesa del grande giorno, la “nuova” famiglia Amoruso risiede in una villa da poco acquistata, insieme al loro cane Thor.

Lorenzo e Manila, oltre che di voler diventare marito e moglie, non hanno mai fatto mistero di volere un bambino insieme. Dopo il dramma dell’aborto spontaneo la coppia non si è arresa e, nella speranza di poter esaudire questo loro desiderio, i due hanno anche lasciato una cameretta disponibile nella nuova casa.

Tutto nacque da un post su Instagram

Come è nata la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Grazie ai social! Quattro anni fa, la Nazzaro ha lasciato un like a un commento dell’ex calciatore il quale, rimasto subito affascinato dalla bellezza di Manila, le ha subito scritto un messaggio privato. Dopo più di un mese di chat e messaggi, i due hanno finalmente deciso di incontrarsi dal vivo e, da quel momento, non si sono più lasciati.

Manila ha sempre dichiarato di essere rimasta molto scottata dal suo precedente matrimonio, ed è proprio questo il motivo per il quale, durante i primi periodi, è stata molto frenata nella relazione con Lorenzo. Con costanza, pazienza e determinazione, tuttavia, Amoruso è riuscito a togliere ogni dubbio nel cuore della sua compagna.

Da mamma premurosa quale è, Manila ha preferito aspettare due anni prima di presentare Lorenzo ai suoi figli. I ragazzi e Amoruso hanno subito instaurato un legame molto stretto, e oggi, a distanza di anni, sono finalmente pronti a diventare ufficialmente una grande famiglia. Congratulazioni!