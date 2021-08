Uomini e Donne fiocco rosa per la bellissima: felicità alle stelle

Sonia Pattarino è mamma! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua bambina questa mattina, a renderlo noto il compagno Giovanni La Camera, imprenditore e calciatore che sul suo account Instagram ha condiviso la gioia del momento pubblicando uno scatto dove si intravede la neonata. Ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne Sonia ha conquistato la popolarità dopo aver corteggiato Ivan Gonzales che la scelse. La loro relazione durò qualche mese poi naufragò senza un futuro e entrambi hanno preso oggi strade diverse.

Sonia Pattarino, Giovanni La Camera: “Vi presento Ginevra!”

Sonia è oggi legata a Giovanni che sembra essere molto innamorato di lei, i due appaiono spesso insieme sui social e non mancano di farsi dediche d’amore reciproche. In queste ore hanno coronato il loro sogno d’amore con la nascita di Ginevra, questo il nome dato alla piccola, la bambina completa un sentimento vero e sincero che i due provano l’uno per l’altra. Giovanni la Camera ha condiviso un post dove rivela la nascita della bambina e conferma che mamma e piccola stanno bene e che ora sono tutti insieme: “30/7/21 Ore 10:03 vi presento Ginevra. Grazie a tutti siamo davvero felici ❤️🎀.”

Ha scritto l’imprenditore che nei giorni precedenti ha in più occasioni condiviso scatti del pancione dell’ex corteggiatrice comunicando tutta la sua ansia per l’attesa. In una storia il compagno di Sonia ha poi ringraziato la fidanzata per lo splendido regalo ricevuto: “Siamo increduli e di una felicità unica. Mi hai fatto il regalo più bello. Grazie di essere al mio fianco, donna unica e madre meravigliosa. Ti amo”. Giovanni e Sonia sono insieme almeno dallo scorso Febbraio quando hanno annunciato la dolce attesa, sono affiatati e molto innamorati e ora che hanno messo su famiglia sono ancora più uniti.

Sonia Pattarino e Ivan Gonzales una relazione ma decollata

Sonia Pattarino è stata la scelta d’Ivan Gonzales, una decisione quella dell’ex tronista presa non proprio convinto visto che i due una volta usciti dal programma di Maria de Filippi non sono apparsi mai troppo affiatati. Ufficialmente sono stati insieme qualche mese ma secondo alcuni rumors la relazione non sarebbe mai decollata e questo per alcuni ragioni legate all’ex tronista.

Col senno di poi Sonia ha rivelato che in realtà Ivan non è mai stato interessato a lei ma solo alla visibilità che l’eco del partecipazione al programma comportava. Dopo l’addio all’ex tronista la Pattarino è stata single per qualche tempo poi ha conosciuto Giovanni ristoratore a Milano e la sua vita è cambiata, tanto che l’ex corteggiatrice ha lasciato anche la Sardegna per trasferirsi nel capoluogo lombardo e stare vicino al fidanzato.