Chiara Ferragni e Fedez: super regalo costoso a Leone

Icone dei social Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più popolari dello star system, personaggi palesi e trasparenti non hanno mai fatto segreto neanche della loro vita privata tanto che per scelta hanno sempre condiviso tutto, o quasi, del loro amore e della loro famiglia. Lui artista di talento, impegnato socialmente in molte battaglie e mai restio a dare la sua voce per far valere alcuni principi, lei imprenditrice digitale pioniera di un mondo in cui in pochi credevano sono oggi alle hit della visibilità e ogni cosa che fanno è ovviamente sotto i riflettori e ha un eco mediatico non indifferente.

Fedez e Chiar Ferragni, ecco quanto costa il regalo per Leone

I follower amano seguire la loro vita privata, Chiara e Fedez hanno reso star anche il piccolo Leone che è cresciuto a latte e social. Bambino simpaticissimo, pronto al gioco e alla risata soprattutto se è in compagnia dei genitori Leo appare molto spesso sugli account del papà e della mamma che amano condividere i progressi e la crescita del piccolo. Leo è un bimbo molto sereno e felice ed è amato anche dalla famiglia dei due vip. In particolare la sorella di Chiara, Valentina Ferragni non manca mai di rendere felice il nipote come può e lo riempie di regali ma anche d’attenzioni il tutto ovviamente condiviso sulle varie piattaforme social.

In queste ore l’influencer ha condiviso una storia dove appare il piccolo sfrecciare con una mini vespa Piaggio elettrica, di colore azzurro, un giocattolo non proprio economico che ha reso il primogenito di Fedez ultra felice. Il video che ritrae Leo esaltarsi per il bellissimo regalo ricevuto ha ottenuto tantissimi like e visualizzazioni e in poche ore ha ricevuto anche molti commenti d’apprezzamento: “Che super regalo, l’ho sempre desiderato da piccola ma era costoso…” ha scritto un utente complimentandosi con l’idea originale ha avuta da Valentina e dal fidanzato Luca.

Fedez e Chiara Ferragni famiglia felice con Leo e Vittoria

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre apparsi molto affiatati e anche se in pochi credevano nel loro amore nato per caso oggi i due hanno dimostrato d’essere felici e questo grazie anche ai figli Leone e la piccola Vittoria nata solo da qualche mese. I due vip molto spesso ironizzano sul loro rapporto di coppia e sul modo di fare i genitori, divertono i followers con le loro scenette quotidiane ma non mancano di dichiararsi quanto si vogliono bene appena possibile.

E’ d’esempio il sostegno social che Chiara ha manifestato al marito quando ha partecipato a Sanremo, e anche se qualche lingua cattiva ha parlato di manipolazione dei followers da parte dell’influencer è palese che la Ferragni voleva solo tifare per lui.