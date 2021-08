Beautiful, tutte le anticipazioni delle puntate in onda ad agosto 2021: accadrà di tutto

Continuano gli intrighi nell’azienda di moda più “famosa e longeva” di Los Angeles: per i protagonisti della soap opera americana Beautiful, agosto sarà un mese pieno di novità.

Buone notizie (forse) per gli appassionati dell’eterna storia d’amore tra Brooke e Ridge: i due protagonisti della telenovela stanno cercando di rimettere insieme i pezzi della loro relazione, ma Shauna e Quinn lo permetteranno? Steffy torna a casa dopo l’incidente, ma nuovi problemi sono previsti per la giovane stilista. Questo e tanto altro nelle anticipazioni delle puntate di agosto che vi svelerò in questo articolo.

Brooke e Ridge vs Quinn e Shauna

Come tutti sappiamo, l’amore non si ferma davanti a niente ed è in grado di affrontare qualsiasi difficoltà. Nonostante tutte le vicissitudini passate, il sentimento che lega Brooke e Ridge è molto forte. Per questo motivo, i due protagonisti decidono di riprovare a stare insieme… ma non sarà tutto rose e fiori.

Il ritorno di Shauna a Los Angeles disturberà la quiete che la Logan e Forrester stanno cercando di ricreare. Come? Rivelando all’uomo che durante la loro notte brava a Las Vegas, annebbiati dagli effetti dell’alcool, si sono sposati. Non solo, Shauna rivela anche che Ridge, per rendere le nozze ufficiali, tramite un messaggio abbia richiesto a Carter i documenti per il divorzio dall’ormai ex moglie.

Le informazioni rivelate da Shauna, però, saranno del tutto veritiere? Qualche tempo dopo si scoprirà che è stata proprio la Fulton a inviare il messaggio a Carter per richiedere i documenti del divorzio di Ridge. Una volta saputa la verità, Brooke e Ridge ricominciano i tentativi per rimettere insieme la loro relazione, ma qualcos’altro sta per andare storto: Eric mette al corrente Quinn delle intenzioni della Logan e di Forrester. A questo punto, la Fuller decide di rivelare tutto a Bill, incoraggiandolo a mandare all’aria i piani della coppia.

Steffy torna a casa… e Sally lascia Los Angeles

In seguito a un brutto svenimento, Sally viene ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti. Durante la degenza, la donna cerca disperatamente il perdono Wyatt. Il giovane Spencer, per evitare che Sally finisca in carcere, le consiglia di prendersi un periodo lontano da tutto, in modo da poter rimettere insieme i pezzi della sua vita.

Ad affrontare un periodo tutt’altro che semplice c’è anche la bella Steffy che, dopo un lungo periodo trascorso in ospedale a causa dell’incidente, riesce finalmente a essere dimessa e tornare a casa. Il ritorno alle sue abitudini, tuttavia, non sarà cosa semplice. Durante una visita domiciliare, la stilista informa il dottor Finnegan dei fortissimi dolori di cui non riesce a liberarsi, con la speranza che il medico decida di prescriverle altri antidolorifici. Da questo momento in poi, per Steffy inizierà un lungo periodo di dipendenza dai farmaci.