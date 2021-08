Che Dio ci aiuti 7: tutte le indiscrezioni sul cast della nuova stagione, addii e ritorni

Circolano le prime voci sulle novità della settima stagione di Che Dio ci aiuti 7: ecco i personaggi che potrebbero andare via e quello che sono destinati a rimanere.

Insieme alla storica fiction Don Matteo, Che Dio ci aiuti è una delle serie televisive più amate dal grande pubblico. Trasmessa su Rai 1 a partire dal 15 dicembre 2011, ha saputo conquistare i telespettatori con il suo mix di emozione e divertimento. Suor Angela, insieme alle sue consorelle, è diventato un personaggio iconico del piccolo schermo e le storie che animano il convitto che gestisce sono ormai un appuntamento fisso per gli appassionati della serie.

In attesa della settima stagione

L’11 marzo si è conclusa la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, ma il pubblico è già in fermento per conoscere tutti i dettagli delle prossime puntate. L’attesa è piuttosto lunga: prima di tornare sul piccolo schermo con la settima stagione, infatti, i fan dovranno attendere con ogni probabilità il prossimo anno. Nonostante ciò, sul web circolano già le prime indiscrezioni sul cast che sarà protagonista dei nuovi episodi.

Chi rimane dello storico cast

Di certo, torneranno i personaggi storici della fiction, presenti sin dalla prima stagione: Suor Angela e Suor Costanza, interpretate rispettivamente da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, e Azzurra, che ha il volto dell’ex Miss Italia Francesca Chillemi. Una riconferma doverosa considerati gli ottimi risultati d’ascolto di questa stagione. Con una media di oltre cinque milioni e mezzo di telespettatori e uno share che ha superato la soglia del 22%, la popolare serie tv si è affermata come un vero e proprio classico di casa Rai.

Diana Del Bufalo: addio in vista

Stando alle prime indiscrezioni, tuttavia, i telespettatori più affezionati dovranno dire addio a uno dei personaggi più amati della fiction. Con ogni probabilità, si tratta dell’ex allieva di Amici: Diana Del Bufalo. Nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, dopo aver salutato temporaneamente il pubblico, per la gioia dei fan era tornata nei panni di Monica. Tuttavia, nella settima stagione, Diana Del Bufalo potrebbe nuovamente uscire di scena. Le supposizioni intorno al presunto addio del personaggio di Monica, hanno preso vita in seguito a un annuncio della stessa attrice, che ha dichiarato di avere altri progetti per le mani: “Sto andando a fare le prove per un film bellissimo che devo girare a fine agosto”, ha infatti dichiarato.

Nel nuovo cast, la star del momento

In compenso, il cast del convento più famoso d’Italia, dovrebbe arricchirsi di nuovi e piuttosto noti volti del mondo dello spettacolo. In particolare, si vocifera un ritorno in scena di Can Yaman, protagonista di un cameo nella sesta stagione. La stessa sceneggiatrice Silvia Leuzzi, in una recente intervista, ha ammesso che sul set di Che Dio ci aiuti tutti si sono trovati benissimo a lavorare con la star turca e non ha escluso un suo ritorno nella settima serie. “Potrebbe essere un lancio per qualcosa di più”, ha dichiarato la sceneggiatrice della fiction, ma tutto è ancora da vedere!