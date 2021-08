Uomini e Donne, Andrea Damante ha ceduto al ritocchino? Eccolo oggi

Grazie al suo percorso a Uomini e Donne e alla sua carriera da deejay, Andrea Damante si è fatto strada nel mondo dello spettacolo e dei social. Da un po’ di tempo a questa parte, iniziano a girare sul web alcune voci su di lui.

Sembrerebbe che dopo le sue ultime apparizioni pubbliche, alcuni utenti dei social abbiano notato qualcosa di diverso in Andrea, qualcosa che lo abbia reso addirittura “irriconoscibile”. Di cosa sto parlando? Del tanto temuto e discusso ritocchino estetico. Vediamo di cosa si tratta.

Il “nuovo” Andrea

Negli ultimi anni, senza ombra di dubbio, Andrea Damante è diventato un personaggio molto amato e seguito. Proprio grazie (o a causa?) di questo suo grande seguito, da alcuni mesi il deejay veronese è stato messo al centro di una polemica. Dopo essere stato ospite a una puntata del reality show L’isola dei famosi e aver pubblicato nuove foto sui social, alcuni utenti l’hanno accusato di essere ricorso alla chirurgia estetica.

A destare il sospetto sarebbe stato il suo volto che, a detta di alcuni, risulti più gonfio rispetto a qualche tempo fa. Anche la bocca è stata oggetto di discussione: è stata anch’essa definita più gonfia e più marcata. Il Dama non sarebbe né il primo né l’ultimo a sottoporsi a operazioni di chirurgia estetica, tuttavia, il ragazzo non ha mai proferito parola a riguardo. La bellezza di Andrea è sempre stata evidente agli occhi di tutti, e anche fosse ricorso all’aiuto di qualche punturina, rimane comunque lo stesso bel ragazzo di sempre.

La popolarità

Con l’avvento dei reality e dei dating show, al giorno d’oggi è sempre più facile assistere alla nascita di nuovi influencer. Nonostante Andrea abbia raggiunto la popolarità grazie a Uomini e Donne prima e alla storia con Giulia De Lellis dopo, il ragazzo è stato capace di crearsi un mondo tutto suo sfruttando una delle sue più grandi passioni: la musica.

Il successo in qualità di deejay è arrivato con il brano Follow my pump, suonato in tutte le discoteche d’Europa e diventato virale sui social e sul web. Da quel momento Andrea non si è più fermato, tanto da arrivare a essere uno dei deejay che avrebbe dovuto presenziare all’edizione 2020 del Tomorrowland, importante festival di musica elettronica, annullato poi a causa della pandemia.

Durante ogni suo percorso televisivo – a partire da Uomini e Donne fino ad arrivare al Grande Fratello Vip – Andrea ha sempre dimostrato di avere un carattere forte e deciso: non sarà di certo una piccola polemica a fermarlo!