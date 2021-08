Ciro Immobile e Jessica Malena: casa da urlo per la famiglia del campione della nazionale

Tutti gli italiani ricorderanno il 2021 come l’anno in cui abbiamo vinto gli europei. La nostra nazionale ci ha fatto sognare, regalandoci attimi di panico e goal emozionanti. Uno dei campioni indiscussi della formazione calcistica che ha portato l’Italia alla vittoria è Ciro Immobile.

Tutti conoscono il suo innato talento sul campo da calcio, ma pochi conoscono la sua vita privata e la casa in cui vive con sua moglie, Jessica Malena, e i suoi tre bambini. Scopriamo qualcosa di più sul campione e la sua famiglia.

Ciro e Jessica: benvenuti a casa Immobile

La vita di un calciatore di serie A non può essere di certo definita una vita stabile. Questo lo sa bene Jessica Malena, moglie di Ciro Immobile dal 23 maggio 2014, che in un’intervista ha dichiarato: “Ho lasciato l’università, la mia famiglia, le mie radici. Ho fatto tre figli e sei traslochi in sei anni tra Italia, Germania e Spagna”. Da qualche tempo, però, la famiglia Immobile è riuscita a raggiungere una certa stabilità, e risiede in un bellissimo appartamento al centro di Roma.

La casa di Ciro e Jessica è all’insegna della semplicità, ma dall’arredo che vediamo in questa foto possiamo notare come la coppia abbia optato per uno stile moderno. La cucina semicircolare non passa di certo inosservata; il contrasto tra il bianco e il nero, unitamente al colore del parquet, rendono il tutto semplice, ma d’effetto.

Per la sala, invece, Ciro e consorte hanno scelto un divano in tessuto di colore grigio, per richiamare, anche nell’area living dell’appartamento, il contrasto di colori che sembrerebbe essere predominante nell’interezza dell’arredamento.

In camera da letto, la fa da padrona l’elegantissima testiera del letto, bianca con effetto trapuntato. Anche in questo angolo della casa, i contrasti tra il bianco e le tende di colore grigio scuro si sposano benissimo, in perfetta armonia con lo stile del resto della casa.

La vita privata

Come ogni campione che si rispetti, Ciro è molto protettivo nei confronti della sua privacy. Sappiamo, tuttavia, che dal matrimonio con Jessica Malena – celebratosi il 23 maggio 2014 nel santuario San Camillo di Bucchianico, paese di origine di Jessica – sono nati tre bellissimi bambini: Michela, Giorgia e Mattia Immobile, nati rispettivamente nel 2013, 2015 e 2019.

La coppia, molto attiva e molto amata sui social, condivide attimi di vita tra lavoro, vacanze e momenti dedicati alla famiglia. La complicità, l’amore e l’unione che li lega è la dimostrazione che, con tanta forza di volontà, niente è impossibile, nonostante a volte la frenesia di alcuni lavori possa far sembrare il contrario. Volere è potere!